DEPOIMENTO POR ESCRITO

Fachin autoriza PF a interrogar Temer Após as perguntas serem formuladas, presidente terá 24 horas para respondê-las, por escrito

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira, 30, que a Polícia Federal (PF) tome o depoimento de Michel Temer no inquérito em que o presidente é investigado com base nas delações premiadas de executivos da JBS.

Leia também: Jornal diz que dono da JBS relatou crimes a Temer

Leia também: Dono da JBS grava Temer dando aval à compra do silêncio de Cunha

Após as perguntas serem formuladas, Temer terá 24 horas para respondê-las, por escrito. Fachin deu prazo de dez dias para que a Polícia Federal encerre as investigações, que apuram suspeitas de prática dos crimes de corrupção passiva, obstrução à Justiça e formação de organização criminosa.

Como uma das investigadas já está presa, Fachin quer pressa na conclusão das investigações. Trata-se de Roberta Funaro Yoshimoto, irmã do operador Lúcio Funaro.

O ministro Edson Fachin também determinou a separação do inquérito contra Michel Temer da investigação contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG), mas manteve as investigações contra o deputado federal afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) no mesmo inquérito que o do presidente.

A defesa de Michel Temer tinha pedido para que ele fosse investigado sozinho. Fachin concluiu, no entanto, que os indícios que pesam sobre Temer e Loures são semelhantes.

Fontes:

O Globo - Fachin determina depoimento de Temer e dá 10 dias para PF concluir inquérito