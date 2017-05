GRAVADO PELA JBS

Fachin nega pedido prisão de Aécio, afastado pelo STF No entanto, está confirmado o afastamento de Aécio Neves do mandato de senador pelo Supremo Tribunal Federal

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de prisão cautelar do presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves, emitido pela Procuradoria-Geral da República. Fachin disse que não levará o pedido a julgamento no plenário do tribunal.

No entanto, está confirmado o afastamento de Aécio do mandato de senador. O deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), que foi flagrado recebendo a verba da JBS destinada a comprar o silêncio de Eduardo Cunha, também foi afastado do cargo pelo STF.

Mais cedo, a irmã de Aécio, Andréa Neves, foi presa pela PF em sua residência, na região metropolitana de Belo Horizonte. O mandado de prisão é preventiva. Andréa é considerada a principal assessora de Aécio desde 1986, quando ele disputou seu primeiro mandato parlamentar. Ela foi presidente Serviço Voluntário de Assistência Social de Minas Gerais (Servas) entre 2003 e 2010, quando Aécio era governador do estado.