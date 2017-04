ENTREVISTA

Fala de Temer será usada por Dilma contra impeachment Defesa da ex-presidente afirma que entrevista do atual presidente é uma 'prova de que Cunha abriu o processo por vingança'

A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff pedirá nesta segunda-feira, 17, ao Supremo Tribunal Federal (STF) que acrescente uma entrevista concedida neste final de semana pelo atual presidente, Michel Temer, às provas da ação que contesta a legalidade do processo de impeachment.

Em trechos da entrevista à Band no último sábado, 15, Temer disse que o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha pensava em arquivar os pedidos de impeachment em troca de votos favoráveis no Conselho de Ética, ressaltou o advogado de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardozo.

Ainda de acordo com Cardozo, a fala de Temer é uma “confissão” e uma “prova de que Cunha abriu o processo por vingança”.

O Conselho de Ética da Câmara apurava na época se Cunha tinha cometido quebra de decoro após afirmar que não tinha dinheiro não declarado no exterior.

Durante a entrevista, Temer afirmou que “em uma ocasião, ele [Eduardo Cunha] foi me procurar. Ele me disse ‘vou arquivar todos os pedidos de impeachment da presidente, porque prometeram-me os três votos do PT no Conselho de Ética’. Eu disse que era muito bom, porque assim acabava com essa história de que ele estava na oposição. (…) Naquele dia eu disse a ela [Dilma] ‘presidente, pode ficar tranquila, o Eduardo Cunha me disse que vai arquivar todos os processos de impedimento’. Ela ficou muito contente e foi bem tranquila para a reunião”.

Temer disse ainda: “No dia seguinte, eu vejo logo o noticiário dizendo que o presidente do PT e os três membros do partido se insurgiam contra aquela fala e votariam contra [Cunha no Conselho de Ética]. Mais tarde, ele me ligou e disse ‘tudo aquilo que eu disse, não vale, vou chamar a imprensa e vou dar início ao processo de impedimento'”.

O atual presidente concluiu: “Que coisa curiosa. Se o PT tivesse votado nele naquele comitê de ética, seria muito provável que a senhora presidente continuasse”.

A Secretaria de Comunicação do governo informou que não vai a nova estratégia da defesa da ex-presidente Dilma na ação que contesta a legalidade do processo de impeachment.

Fontes:

Uol - Dilma usará entrevista de Temer para contestar legalidade do impeachment