CIÊNCIA

Falta de verba trava estudo contra vício em cocaína Pesquisadores brasileiros desenvolvem vacina que combate o vício em cocaína, mas estudo está parado por falta de verba

Uma vacina que combate o vício em cocaína e crack foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A equipe já conseguiu comprovar, com testes em animais, que o produto é eficaz. Não há, porém, financiamento para prosseguir com a pesquisa.

De acordo com o professor Frederico Garcia, que é coordenador do Centro Regional de Referência em Drogas da UFMG, a substância consiste numa molécula que estimula a produção de anticorpos contra a droga e impede que ela produza o efeito de prazer no cérebro.

“Estamos trabalhando na biossegurança, que é avaliar se a molécula não trará nenhum dano ao passar para seres humanos. Já entramos com pedido de patente e, neste exato momento, pleiteamos financiamento para a chamada ‘Fase 1’, com pacientes, mas infelizmente não há recursos”, diz Garcia.

A Fase 1 da pesquisa consiste no teste da segurança do produto em cerca de 60 pacientes, por aproximadamente seis meses. Caso não seja identificado nenhum efeito colateral sério, o estudo prossegue para a próxima etapa, que vai incluir mais 300 pessoas, durante um ano, aproximadamente. Espera-se conseguir financiamento até o primeiro trimestre do ano que vem. São necessários R$ 300 mil para seguir adiante com a pesquisa.

