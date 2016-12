COLUNA ESPLANADA

Faltou combinar primeiro Minutos após o anúncio da liberação das contas inativas do FGTS até 2015, o portal da Caixa caiu pelo fluxo de acessos, porque Temer deu a entender que o dinheiro poderia ser liberado imediatamente

O presidente Michel Temer e sua equipe econômica poderiam ter feito um gol de placa ontem. O problema, como sempre, é a diferença entre a comunicação e a realidade. E não foi diferente no anúncio da liberação das contas inativas do FGTS até 2015. Minutos depois do anúncio, o portal da Caixa Econômica Federal caiu pelo fluxo de acessos, porque Temer deu a entender que o dinheiro poderia ser liberado imediatamente, ainda na quinta-feira e sem qualquer regra.

Detalhes

Somente perto do meio dia o Ministério do Planejamento distribuiu uma nota. Nela, informou-se que será editada uma Medida Provisória e que em fevereiro a Caixa fará um cronograma das datas da liberação do Fundo.

Força da propina

É difícil saber se a corrupção aumentou em 2016, mas o indicativo é preocupante. No Portal da Transparência houve crescimento de 27,3% nas penalidades.

Conhecimento

O ministro da Educação, Mendonça Filho, anuncia pessoalmente, no dia 28, novo campos do Instituto Federal da Paraíba Vale do Sabugi, em Santa Luzia.

Ser ou não ser

Pronunciamento à Nação do presidente Michel Temer está gravado. A questão que divide os assessores é se vale a pena colocar o chefe em rede nacional de rádio e televisão. Pelo otimismo do presidente no café da manhã com jornalistas, a dúvida estaria ultrapassada. Temer quase fez um desafio: o que vale é um presidente popular ou aquele que enfrenta os problemas?

Longe dos holofotes

Roberto Gurgel, o ex-procurador da República que fez as denúncias do mensalão, curte na boa a aposentadoria desde 2013. Foi visto ontem num bar da Asa Sul, em Brasília, saboreando um suco enquanto esperava o almoço.

Caixa aberto

A maioria dos parlamentares já está em férias, mas está de olho no empenho de emendas até o último dia do mês. A expectativa acontece porque houve descontingenciamento de recursos.

Hora da morte

Sindicato dos Médicos do DF informa que as cirurgias de emergência estão sendo feitas na rede pública de acordo com “o que se consegue de material esterilizado”.

Pela metade

Prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), anunciou o nome de apenas seis secretários. Outros nove são esperados até o dia 31.

Carlista

Ex-governador da Bahia Paulo Souto será o secretário da Fazenda do prefeito soteropolitano ACM Neto (Dem). O anúncio feito no microblog surpreende também pelos nomes das secretarias, como “Reparação” e “Manutenção”.

Caindo na real

O governo federal estaria sensível às demandas da sociedade na questão digital. É o que diz o secretário de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Marcelo Pagotti. Seria este o motivo da criação do Portal de Serviços do governo federal (serviços.gov.br), oficializado no Diário Oficial da União desta semana.

Custo benefício

A realidade força as instituições públicas a criar mecanismos eficientes de comunicação com a população. De 200 milhões de habitantes, metade usa frequentemente a internet e a maioria pelo celular. Os serviços digitais reduzem em até 97% o custo do governo e o tempo do contribuinte, segundo contas de Pagotti.

Suspeita

A ex-governadora gaúcha Yeda Crusius (PSDB) é citada em relatório americano. Teria recebido propina da Braskem em troca de benefícios fiscais.

Ponto Final

“Sou municipalista convicto e não abro mão dessa postura”, do presidente do Democratas, José Agripino Maia (RN), prestes a perder a concessão de rádios e uma TV no estado.