Família real portuguesa parte rumo ao Brasil

Em 29 de novembro de 1807, a família real portuguesa embarcou em 14 navios rumo ao Brasil, para fugir da dominação francesa na Europa. As embarcações saíram do porto de Lisboa sob a escolta da marinha britânica.

A corte portuguesa se viu obrigada a deixar Portugal por conta de uma medida econômica e política do imperador francês Napoleão Bonaparte. Napoleão tentou conquistar todo o continente europeu, mas não conseguiu passar pelas forças militares britânicas. Dessa forma, estabeleceu o Bloqueio Continental, que impedia todos os países europeus de negociarem com o Reino Unido, sob ameaça de invasão militar.

Entretanto, Portugal tinha uma aliança comercial antiga com os britânicos, graças ao Tratado de Methuen (ou Tratado de Panos e Vinhos). O tratado estabelecia que Portugal mantivesse o monopólio britânico de produtos têxteis manufaturados, enquanto a Inglaterra garantiria o monopólio de vinhos portugueses.

Uma alternativa para fugir do bloqueio seria enfrentar o exército napoleônico. No entanto, por conta da sua superioridade numérica e bélica, havia um grande risco do então príncipe regente português D. João sair derrotado Dessa forma, o herdeiro da coroa portuguesa estava em uma situação delicada.

A solução encontrada foi transferir a corte para o Brasil, colônia mais importante do império português. Após quase dois meses de viagem, as 14 embarcações levando 15 mil pessoas chegaram ao Brasil em 22 de janeiro de 1808. No entanto, o desembarque em Salvador só ocorreu dois dias depois. Em 8 de março, a corte seguiu para o Rio de Janeiro, que seria transformada na capital da colônia e, posteriormente, do império português.

