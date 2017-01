'ALERTA'

Febre amarela está ‘sob controle’, afirma ministro da Saúde Ministério da Saúde está monitorando os casos para evitar que o problema se espalhe, garantiu Ricardo Barros

O aparecimento de diversos casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais está deixando a população preocupada. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou, no entanto, que a situação é de “alerta” e que está “sob controle”.

Ainda de acordo com Barros, o ministério da Saúde está monitorando os casos para evitar que o problema se espalhe pelo país. Os casos foram registrados, por enquanto, em pequenas cidades do leste de Minas: 133 casos suspeitos e 38 mortes sob investigação.

O ministro disse também que a febre amarela poderá ser contida se a população se vacinar: “as pessoas devem procurar os postos de vacinação. A recomendação de vacinação em 19 estados é permanente, e as vacinas estão disponíveis. Eventualmente, por não haver uma incidência da febre amarela, a população não se vacinou. Agora, as pessoas estão mobilizadas, e nós garantiremos a vacinação para todos”.

Não há recomendação para imunização nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ricardo Barros afirmou, no entanto, que há vacinas disponíveis nos postos de saúde em todo o país. O ministro disse que não recebeu reclamação sobre falta de vacina, garantindo “estoques razoáveis”.

Embora desconsidere as classificações de surto ou epidemia, Ricardo Barros não descarta a possibilidade de registro de febre amarela em outros estados. O Espírito Santo, que não tem recomendação de vacina, tem sido acompanhado pelas autoridades por causa da morte de 80 macacos perto da divisa com Minas Gerais.

Até agora, 24 municípios de Minas já tiveram notificação da doença. Dez do total de 38 mortes suspeitas no estado são tratadas como prováveis.

Fontes:

O Globo - Ministro diz que febre amarela está ‘sob controle’