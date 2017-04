POLÍTICA

FHC: mais influente do que nunca enquanto pensador Em meio a crises no governo, FHC desfruta de um renascimento da sua influência no país

Como ministro das Finanças e em seguida presidente do Brasil entre 1995 e 2003, Fernando Henrique Cardoso derrubou a inflação e modernizou a economia por meio da privatização de empresas estatais e da abertura do país ao comércio e investimento estrangeiros. FHC também começou alguns dos programas sociais que seriam maciçamente expandidos por Lula, seu sucessor. Foi uma infelicidade que em seu segundo mandato o Brasil foi castigado pela instabilidade que varreu mercados emergentes, da Ásia à Argentina. FHC demorou muito para permitir que o real, sua moeda que derrotou a inflação, flutuasse, e deixou o cargo com baixa popularidade. Embora injustos, os ataques implacáveis ​​de Lula sobre a “herança maldita” legada a ele por seu antecessor “neoliberal” — que é de fato um moderado social-democrata –surtiram efeito.

Aos 84 anos, no entanto, FHC desfruta de um renascimento da sua boa reputação. Em declarações à Economist, garantiu que já não tem ambições políticas, mas admitiu que aprecia “um monte de influência política e intelectual”. Ele é o líder não oficial da oposição a um governo fraco e impopular. Enquanto as investigações sobre uma vasta rede de corrupção na Petrobras se aproxima de Lula, FHC goza do respeito de um estadista experiente. E na medida em que o Brasil afunda na sua pior recessão desde a década de 1930, o desempenho econômico de seu governo parece muito melhor.

FHC acaba de lançar dois novos livros. Um deles é uma coleção de artigos e discursos, muitos criticando o segundo governo Lula e o de Dilma. O outro, publicado em 29 de outubro, é o primeiro de quatro volumes com transcrições de gravações que ele fazia a cada dois ou três dias durante a sua presidência. O material revela suas frustrações, muitas vezes com amigos mais do que inimigos, e seus pensamentos sobre o governo. Ele tinha originalmente pensado em tornar esse material público postumamente. Por que mudou de ideia? A chance de destacar o contraste entre a atual situação do Brasil frente ao progresso e à falta de grandes escândalos em seu governo foi claramente tentadora demais para ser desperdiçada. “As pessoas estão começando a reavaliar o que fizemos”, disse ele. “O livro reflete esse contraste. Você tem de ter valores e mostrá-los. ”

FHC acha que os governos do PT abriram mão de uma agenda política clara para se perpetuar no poder e subornaram partidos menores para formar alianças. FHC admite que o fracasso do Brasil em conter a proliferação de partidos no Congresso (agora existem 28) criou um “modelo de ingovernabilidade”. Mesmo assim, “todo mundo ainda olha para o presidente”, diz. “Se você tem a capacidade de falar com o país e tem uma agenda, o Congresso cai em linha. Quando você não tem nem uma coisa nem outra, isso não acontece”. Esse é o drama atual do Brasil: Dilma é vaiada sempre que aparece em público, enquanto apoia timidamente as reformas fiscais que o país precisa.

Ao contrário de grande parte da oposição, FHC não é a favor do impeachment, mas ele acha que Dilma deveria renunciar. Este seria um ato de “grandeza” e um meio de se formar “um novo consenso” sobre uma agenda mínima de três ou quatro pontos, incluindo reformas políticas e limites para a despesa pública e a dívida.

É surpreendente que a oposição não conseguiu até agora tirar proveito da fraqueza do governo e do PT. FHC acha que seu próprio partido devia assumir posições mais ousadas. Seus críticos argumentam que ele não conseguiu incentivar uma renovação do PSDB através de eleições primárias, por exemplo. Mas seu papel como um pensador do país nunca carregou tanto peso.

Fontes:

The Economist - The politician as a thinker