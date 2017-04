CRIMES COMUNS

Fim do foro privilegiado avança no Senado Senado Federal aprovou em primeiro turno o fim da prerrogativa de foro

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 26, em primeiro turno de votação, o fim da prerrogativa de foro, ou foro privilegiado, para autoridades processadas por crimes comuns, como roubo e corrupção.

O fim do foro privilegiado, matéria que implica alteração no texto constitucional, precisa ainda passar por mais três etapas: segundo turno no Senado e, se aprovada, primeiro e segundo turnos na Câmara dos Deputados.

Uma vez aprovado, o projeto extingue, por exemplo, o imperativo de que senadores, deputados federais e ministros sejam investigados e julgados apenas na esfera do Supremo Tribunal Federal (STF).

O projeto aprovado nesta quarta também prevê o fim do foro privilegiado para governadores e prefeitos, mas estabelece exceções para os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o relator Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o texto, de autoria do senador Álvaro Dias (PV-PR), afeta mais de 30 mil pessoas que atualmente têm prerrogativa de foro no Brasil, como políticos detentores de mandatos, ministros, juízes, procuradores, desembargadores, entre outras autoridades.

Fontes:

G1 - Senado aprova em 1º turno fim do foro privilegiado de políticos e autoridades