GRITA BRASIL

A Força do Querer! Chegamos num ponto em que não basta ter força

Pois é, não basta mais termos a força do querer para que as coisas mudem. Chegamos num ponto em que não basta ter força. Não basta querer. É imprescindível fazer.

E parece não estamos fazendo mais nada. A impressão que tenho é que caímos na mesmice. No marasmo. Parece que nos acostumamos com o que temos.

Ou com o que não temos e não vamos ter tão cedo. E então eu me pergunto: Por quê?

Não sei mais a resposta. Tento ainda num exercício hercúleo com os neurônios que tenho, ou com os que me restam, e o resultado é uma página em branco. E posso garantir, não é uma questão de neurônios. É uma questão pura e simplesmente da visão que tenho do mundo que me é apresentado.

Não queria milagre. Milagre seria eu finalmente ganhar na mega-sena com o jogo que ínsito em jogar há mais de 20 anos. Queria apenas uma luz. Nem que fosse uma nesga dela. Mas não. Vejo a escuridão.

Podem me chamar de pessimista. Será mesmo que sou isso?

Essa semana um passageiro – sou motorista de aplicativos de mobilidade nas horas vagas e não vagas – um passageiro entrou num bate papo que diria foi salutar. E ele sim era um otimista de carteirinha. Queria ter um terço de seu entusiasmo. De sua crença que vamos e já estamos melhorando. Que 2018 será o começo da virada. Eu sinceramente não acredito. Quero estar errado e quero que ele esteja certo.

Esse tipo de conversa me apresenta um lado que considero bom. Existem pessoas que ainda acreditam no Brasil. Queria que essas pessoas contaminassem as outras. Não só as que não acreditam em nada como eu, mas as que estão no time intermediário. No time do “deixa a vida me levar e vamos ver o que acontece”. E particularmente acho esse time intermediário o pior deles. São os que estão em cima do muro. Não fazem muita coisa para ajudar a mudar alguma coisa.

Os que jogam no meu time não são os que também não fazem nada. São – quero acreditar nisso – os que vão em busca do inusitado, do inesperado, para ver se conseguimos dar um novo rumo ao que vemos que está afundando o país.

Estamos chegando no final do ano. Ano esse trágico para o país em todos os sentidos. E estamos caminhando para um ano de eleição. Um ano totalmente indefinido. E que pode (talvez) definir o rumo desse país por várias outras décadas. Hoje do jeito que está, acredito que vamos levar algumas gerações para nos recuperar, para sermos um país que deva ser respeitado e considerado. E que dependendo do quadro político que tivermos esse cálculo pode ser mais positivo, ou pode representar a desgraça total do nosso país.

Existem ainda muitos pontos de interrogação. Muita especulação. E nada ainda concreto.

Existem boatos de possíveis candidatos antes nunca imagináveis e as figuras já carimbadas com vários selos e atestados, mas que insistem ainda na política e que ainda conseguem arrebatar votos, corações, confiança e esperança de que ele será a solução para todos os problemas.

Não vou jogar com boatos e disses-me-disses. (se a palavra não tem plural, no meu texto ela vai ter). Só vou acreditar (ou não querer acreditar) quando tivermos diante do horário político, que será a prova cabal do que somos capazes de produzir.

Enfim…

E enquanto isso prossegue agora (enquanto eu escrevo) a batalha de oposição e base governista para ver quem ganha a batalha e se haverá ou não votação sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

Não vou me dar ao trabalho de atrasar toda uma programação do site do Opinião e Notícia para esperar para o que já é esperado. Mesmo que consigam adiar essa votação, dificilmente o presidente Michel Temer será afastado. Isso já quase que um consenso entre políticos, jornalistas, comentaristas políticos. Só estão prolongando essa descarada manobra feita a um custo bem alto de bilhões, cargos, favores, e todo o resto pelo próprio presidente que comprou a sua permanência em Brasília para posar de bom moço, de homem de boa índole, de vítima de um grupo que o carimbou de quadrilheiro e chefe do bando. O pobre coitado.

Eu sinceramente tenho desprezo e chego a sentir pena de pessoas como Michel Temer, Lula, Dilma, Geddel, Sérgio Cabral, Renan Calheiros, Cunha, Palocci, Romero Jucá e um bando de tantos outros. Todos são farinha do mesmo saco. Porém de “marcas” diferentes. Que estão na política por poder, ganância e interesses pessoais.

É lamentável, mas é a nossa realidade.

É o que eu digo: “A Força do Querer” só mesmo em formato de folhetim para acontecer, e se estamos buscando o “Outro lado do Paraíso” com certeza somente na visão de Walcyr Carrasco. Pois garanto que do outro lado de lá na nossa vida real dificilmente teremos um paraíso nos esperando.

