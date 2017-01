SISTEMA CARCERÁRIO

Força Nacional vai reforçar segurança nos presídios em Manaus e Boa Vista Cerca de 100 presos morreram na semana passada em rebeliões em presídios no Amazonas e em Roraima

Cem integrantes da Força Nacional vão desembarcar nesta terça-feira, 10, em Manaus (AM) para ajudar no reforço da segurança do sistema penitenciário local. Para Roraima também vão 100 homens da Força Nacional, além de equipamentos e armas.

Leia também: Faltam bloqueadores de celular em 65% dos presídios do país

Trata-se de um auxílio do governo federal aos estados que, após as recentes chacinas em presídios da região Norte, pediram ajuda para reforçar a segurança. Além do Amazonas e Roraima, os estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins também solicitaram ajuda.

Cerca de 100 presos morreram na semana passada em rebeliões em presídios no Amazonas e em Roraima. Os integrantes da Força Nacional deverão reforçar a segurança no entorno das prisões, apoiando barreiras, ajudando em possíveis recapturas de fugitivos e realizando escolta e guarda de presos que eventualmente tiverem que ser deslocados.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 9, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ressaltou que “[a Força Nacional] não poderá realizar substituição do que seria a função de polícia penitenciária”.

Alguns estados também pediram a transferência de presos mais perigosos para presídios federais. O ministro da Justiça afirmou que as vagas serão disponibilizadas imediatamente após a Justiça autorizar as mudanças, que serão realizadas pela Polícia Federal.

“Temos crises agudas em alguns estados. O que não leva à conclusão de que o sistema penitenciário está fora de controle. Tanto não está fora, que armamentos estão sendo cedidos e utilizados pelos estados que estão passando dificuldades. É uma crise aguda em alguns estados, que se soma à uma crise crônica de muito tempo. Mas, em conjunto com o governo federal e estaduais, estão trabalhando para a solução. Sabemos que não é só construção de presídios que resolve a crise do sistema, mas o descaso, que na última década foi tão grande que é necessária a construção”, afirmou ainda Moraes.

Fontes:

G1 - Força Nacional chega a Manaus para reforçar segurança nos presídios