REFORÇO NO POLICIAMENTO

Forças Armadas reforçam segurança no Rio Presença de soldados do Exército foi autorizada pelo presidente Michel Temer nesta segunda

Desde a meia noite desta terça-feira, 14, as ruas do Rio de Janeiro começaram a receber o reforço das Forças Armadas no policiamento.

O uso de soldados do Exército foi autorizado pelo presidente Michel Temer nesta segunda-feira, 13, após um pedido feito pessoalmente pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão.

De acordo com Pezão, o reforço no policiamento é necessário por causa do aumento no número de pessoas no Rio até o Carnaval. O governador afirmou que as Forças Armadas permanecerão no Rio “até depois do Carnaval”.

Um decreto publicado nesta terça no Diário Oficial da União informa, no entanto, que os militares permanecerão na cidade do dia 14 até o dia 22 de fevereiro.

Não há informações oficiais sobre o número de militares que se deslocaram para o Rio e sobre as localidades em que eles irão atuar.

Há protestos de parentes de PMs nas portas de 29 de 100 batalhões do estado do Rio de Janeiro desde a semana passada. Não houve ainda um acordo entre o comando da PM e os parentes dos policiais.

O policiamento no Rio já conta com a presença de cerca de 80 militares da Força Nacional desde dezembro do ano passado. Eles atuam na segurança do Palácio da Guanabara e em rodovias no estado.

