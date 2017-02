‘PÍLULA DO CÂNCER’

Fosfoetanolamina será vendida como suplemento nos EUA Substância que gerou polêmica no Brasil como possível cura para o câncer será lançada nos EUA como suplemento alimentar

A fosfoetanolamina, composto da substância que ficou conhecida como a pílula do câncer, será lançada nos Estados Unidos como suplemento alimentar. A informação foi dada pelo biólogo Marcos Vinícius de Almeida e o médico Renato Meneguelo, dois ex-integrantes do grupo que pesquisava a substância desde dezembro de 2015.

Almeida e Meneguelo formavam o grupo junto com o químico Gilberto Chierice, professor aposentado do Instituto de Química de São Carlos (IQSC-USP) que pesquisa a substância desde a década de 1980. Porém, os dois resolveram romper com Chierice após divergências de opinião.

Meneguelo não concordou com o fato da substância ser testada por apenas um laboratório, no caso o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp). Já Almeida se queixa que “uma série de acordos não iam para frente pela postura arrogante de alguns do grupo”.

A sustância ainda não tem registro na Anvisa, pois não completou todos os testes necessários. A versão em suplemento produzida nos EUA será lançada por uma empresa da Florida, em parceria com o laboratório uruguaio Quality Medical Line.

“Enquanto todo mundo espera, eu e o Marcos estávamos andando atrás. Fomos para Egito, Espanha, Portugal, Uruguai e estados unidos. Os Estados Unidos estão de parabéns, porque lá conseguimos apoio necessário para poder fazer não o medicamento, mas o suplemento. […] Nunca falei para vocês que estava em busca de remédio que curasse câncer, mas de um composto que melhorasse pelo menos 20% da qualidade de vida de quem era terminal. Porque a dor de um canceroso é insuportável”, disse Meneguelo, em um vídeo postado no Facebook.

O suplemento estará disponível para venda a partir de 16 de março deste ano. Brasileiros interessados em adquirir a substância poderão comprar diretamente nos EUA ou pelos correios. Cada cápsula custará, em média, R$ 3,80.

