COLUNA ESPLANADA

Freio no Dória Tucanos devem voltar as baterias para o projeto de lançar Dória ao Governo

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, não está na lista da delação da Odebrecht, como muitos especulavam, e isso abrirá caminho nas hostes e cúpula do PSDB para ele pavimentar sua candidatura a presidente da República. O fato também é um balde de água fria nos apoiadores que defendiam a precoce candidatura do prefeito paulistano, João Dória Jr, ao Planalto. Para manterem a hegemonia nos dois poderes no Estado, tucanos devem voltar as baterias para o projeto de lançar Dória ao Governo.

Ficou difícil

Mais citado nas delações da Odebrecht, o senador Aécio Neves dificilmente será candidato a presidente da República. O próprio PSDB deve barrar sua indicação.

De casa

O silêncio ensurdecedor das aguerridas Kátia Abreu e Vanessa Grazziotin nos últimos meses agora tem explicação: além das próprias na lista, arrastaram os maridos.

Fim da caixinha?

O relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho (PSDB-RN), crava que vai pedir o fim da contribuição sindical obrigatória: “No Brasil temos cerca de 17 mil sindicatos”.

Herança…

Nessa lista do ministro Fachin com inquéritos contra políticos nota-se como alguns patriarcas políticos arrastaram para o furacão os seus filhos. O ex-senador Maguito Vilella, citado, tem companhia do filho Daniel. Zeca Dirceu acompanha o pai José Dirceu. Mário Negromonte Filho entrou na mira, a exemplo do pai que já foi alvo.

…paterna

Renan Calheiros, pai senador e filho governador, idem. Ex-prefeito do Rio e hoje vereador, Cesar Maia tem a ilustre companhia do filho Rodrigo, presidente da Câmara Federal. O deputado mineiro Dimas Toledo, filho do pai homônimo chefão de Furnas, foi surpresa. E ainda tem os parentes dos políticos que vão virar alvo na Justiça comum.

Patotinha

O Diretor de Segurança do TJ do Rio, Francisco de Carvalho, pediu a PM reforço no policiamento na orla da Praia de São Francisco em Niterói para a última sexta, porque filhos de magistrados passeariam no local. O documento vazou em grupos de WhatsApp.

Missão

A solicitação foi direcionada ao coronel Márcio Rocha, comandante do 12º BPM de Niterói. Apesar de constar o dia, a Diretoria de Segurança não informa o evento referido.

Temer excomugando

A Igreja no Brasil entrou oficialmente na oposição contra o Governo Temer no caso da reforma da Previdência. Num folheto de missa do último dia 8, distribuído para paróquias de todo o Brasil, um trecho conclamava a Deus para proteger o povo contra o golpe e a retirada de direitos dos cidadãos. A CNBB não quis comentar.

Novela brasileira

Patrícia Lélis virou ré na Justiça paulista por extorsão contra Talma Bauer, o chefe de gabinete do deputado Feliciano, a quem ela acusa de estupro. Mais um capítulo de uma novela da vida real revelada pela Coluna, em que todos os personagens são suspeitos.

Vem mais

Em Brasília, onde Feliciano é alvo do STF em segredo de Justiça, a coisa ficou feia para ele. Em novo depoimento, ano passado, Patrícia disse que havia errado a data da suposta agressão. A PF entrou no caso e achou uma testemunha-chave que deixa o deputado em situação delicada. Patrícia e Feliciano teriam se encontrado, sim.

Mistérios

Como a moça não fez B.O. nem corpo de delito no dia da suposta agressão, Feliciano se livra da denúncia de estupro. Em vez de justiça, a jovem foi a SP atrás de dinheiro e se deu mal. Curiosamente a Câmara não tem mais os vídeos do hall do prédio funcional.

Parceria

O então prefeito Eduardo Paes, do Rio, investiu em publicidade nas Organizações Globo R$ 81.494.456,00 de 2010 a 2016 — R$ 71 milhões disso na TV aberta e o restante em rádio e canais de TV a cabo do grupo.

Ponto Final

“O processo de resistência está crescendo. É pressão interna e externa. A jornada de lutas contra as reformas vem se materializando em greves, assembleias, passeatas e denúncias nas redes sociais”.

Do presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Adilson Araújo.