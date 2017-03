COLUNA ESPLANADA

Fritura na Carne O ministro da Justiça não apita mais nada na cúpula da Polícia Federal

Após o grampo revelado na Operação Carne Fraca, o ministro da Justiça, Osmar Serraglio — flagrado como deputado federal em lobby para um frigorífico — não apita mais nada na cúpula da Polícia Federal. O diretor-geral, Leandro Daiello, sai se quiser — e quando quiser. E ainda terá poder de fazer seu sucessor — e não acatar um nome de Serraglio ou do Palácio do Planalto.

Foi recado

Quando tomou posse, Serraglio negou que houvesse intenção de trocar o comando da PF, mas deixou a dica: só se ele quiser pedir demissão.

Missão impossível

O Palácio mandou os diretores de agências reguladoras cortarem cargos comissionados. Mas está difícil diante da pressão de congressistas que indicaram os nomes.

Vai dar B.O.

A direção da Universidade Estácio estuda com seu jurídico denunciar suspeitos de hackearem e-mails dos acionistas. O clima ferve no Rio.

Lei da ‘Lavagem’

Os auditores fiscais da Receita têm alertado ao Governo e ao Congresso — e estes sabem e comemoram — que a lei de repatriação, do jeito que está, é encomenda para lavar dinheiro sujo com selo de legalidade. E o duto está em operação.

Complacência

Kleber Cabral, presidente da Unafisco, diz que as revelações de Eike Batista de que operadores aproveitaram da lei para ‘lavar’ são a prova. O Governo validou o programa no Senado na terça. “Mas constrangimento não é forte desse Governo”, diz Kleber.

LavaTur

Deputados governistas planejam ir a Curitiba no dia 3 de maio para acompanhar o depoimento de Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro. Comboio deve ser liderado pelos deputados Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e Fernando Francischini (SD-PR).

Fortes

O Ministério do Turismo realiza no Recife em abril seminário sobre os fortes brasileiros. É projeto com Iphan para tentar incluí-los na lista do Patrimônio Mundial.

Memorial JK

A modernização do Memorial JK em Brasília, concluída em setembro, concorre ao prêmio Obra do Ano da ArchDaily, na categoria Arquitetura Cultural. Os ganhadores serão anunciados na quarta que vem, 29. Maior acessibilidade para deficientes, mapas táteis e intérprete de libras chamam a atenção dos especialistas e jurados.

Mão no coldre

A Taurus lançou programa de novos instrutores e recebeu mais de 800 interessados em 24 horas. Os selecionados para seu time serão treinados na fábrica em São Leopoldo. A fabricante recentemente foi criticada por alguns policiais por falhas em pistolas.

Facada no povo

Há dez anos o Sindicato dos Fiscais Federais Agropecuários vem alertando o Ministério da Agricultura sobre o esquema de venda ilegal de carnes desbaratado. A maioria das denúncias, segundo o sindicato, parou em processos administrativos que se arrastam.

Padrinhos açougueiros

“Vamos continuar trabalhando para que cargos de chefia sejam ocupados por servidores públicos com competência técnica, sem influências políticas”, avisa o presidente da entidade, Maurício Rodrigues Porto.

Lista na mão

A Coluna citou ontem que o ministro Blairo Maggi pretende ‘cortar na carne’: demitir diretores com apadrinhamento político nos estados alvos da Operação da PF.

Ponto Final

Depois da Carne Fraca, vale a pergunta: o que será que vamos comer no ovo de Páscoa?