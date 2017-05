POLÍTICA INDIGENISTA

Funai à beira da extinção? Ex-presidente da fundação alerta para 'catástrofe internacional' de índios isolados

Em entrevista dada após ser exonerado do cargo de presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) nesta sexta-feira, 5, Toninho Costa criticou o esvaziamento de postos de fiscalização da fundação indígena em regiões isoladas da Amazônia e alertou que os nativos que vivem nessas regiões desprotegidas estão prestes a virar uma “catástrofe internacional”.

Segundo Toninho, os postos de fiscalização da fundação nas áreas mais remotas da Amazônia, chamados de Frentes de Proteção, foram completamente esvaziados.

“A Funai corre risco sim de ser extinta, se continuar esses ataques parlamentares e cortes de orçamentos”, alertou.

Governos estrangeiros vêm cobrando do Brasil uma resposta aos ataques contra povos indígenas, mais recursos para a Funai e mais agilidade nas demarcações de terras. Na última sexta-feira, 5, a ONU criticou as políticas de direitos humanos do país durante uma sabatina em Genebra.

A Funai precisa de cerca de R$ 9 milhões por mês para custear suas operações, mas em abril recebeu apenas R$ 4 milhões. O orçamento da fundação foi reduzido em 44% este ano.

