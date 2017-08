COLUNA ESPLANADA

Funaro, Temer e o PGR Rodrigo Janot só aguarda a homologação da delação do doleiro Lúcio Funaro para dar a sua última ‘flechada’ no presidente da República, Michel Temer

É pule de dez na Procuradoria Geral da República que Rodrigo Janot só aguarda a homologação da delação do doleiro Lúcio Funaro, ligado a Eduardo Cunha, para dar a sua última ‘flechada’ no presidente da República, Michel Temer. Vem aí a segunda denúncia do PGR contra Temer, até dia 17 de setembro. Depois, é com a nova procuradora-geral Raquel Dodge, que andou visitando o chefe da nação no Jaburu.

Chamas do Poder

Rodrigo Janot, a quem Temer acusa de suspeição, não vai à posse da sucessora no Palácio. Bombeiros da PGR e Planalto tentam evitar ‘explosão’, porque incêndio já há.

Tesourada

Após o estilo ‘flecheiro’ de Janot, vem aí o perfil ‘tesourada’. Raquel Dodge avisou na PGR que irá reduzir “sensivelmente” cargos comissionados e terceirizados.

Bancada do botox

Foi-se o tempo em que vaidade em Brasília era implante de cabelos. Michel Temer e o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, têm aplicado botox no rosto.

Google x pedofilia

Diretores do Google no Brasil vão ajudar o senador Magno Malta na CPI da Pedofilia e dos Maus Tratos a Crianças. Os executivos visitaram há dias o gabinete do parlamentar e se reuniram com equipe técnica de Malta. O Google já discute criar ferramentas de denúncias no próprio site de buscas, o mais famoso do mundo.

Bunker

O senador protegeu por semanas em Brasília uma jovem de Cuiabá que denunciou à polícia o pai de seu filho de 3 anos, um importante advogado de Mato Grosso, por indícios de maus tratos ao menor.

Tecnologia x abuso

Um aplicativo que combate a pedofilia pode ser utilizado pela Polícia Federal como arma online. Vencedor do Hackathon 2017, o App Lulu foi desenvolvido por jovens para crianças que contam suas histórias escolhendo cenários, avatares e gravando a voz. Com as informações, é possível identificar o abuso sexual.

Palácio descobriu

Ficou mal com o Palácio o deputado Reategui (PSD-AP). Perdeu o voto de apoio a Temer no caso da denúncia do PGR porque mexia no whatsapp e não ouviu chamada.

A conferir

Caciques dos partidos já dizem que o senador Aécio Neves não conseguirá apoio nem interno, tampouco de legendas, para se lançar a presidente.

Dupla

Líderes empresariais que apoiam a candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) para o Planalto apontam a senadora Ana Amélia (PP-RS) como uma potencial vice na chapa. Ela e Alckmin não se desgrudaram em agenda em Porto Alegre na sexta.

Calote..

O secretário da Fazenda de Guarulhos (SP), Peterson Ruan Aiello do Couto Ramos, vai ao Senado amanhã explicar – ou tentar explicar – o porquê de o município ser o líder do ranking de maiores devedores da Previdência.

..oficial

O calote do município, atualizado, está em mais de R$ 727,6 milhões. Também participará da audiência na CPI da Previdência o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Achilles Frias.

Refluxo

O refluxo do Governo sobre a votação da reforma da Previdência tem motivo. O Palácio já começa a contar prazos para a tramitação na Câmara da segunda denúncia do PGR. A primeira foi enterrada em pouco mais de um mês – incluindo o recesso parlamentar.

Ponto Final

Acabou a comida no mundo onde o garoto sumido do Acre morava, bateu saudade da roupa lavada e do aconchego do quarto, e ele resolveu aparecer em casa.