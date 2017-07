FAMÍLIA VARGAS

Getúlio Vargas Neto copia a morte do pai e do avô Neto do ex-presidente Getúlio Vargas se matou com um tiro na cabeça em seu apartamento em Porto Alegre na segunda-feira, 17

A Polícia Civil de Porto Alegre confirmou o suicídio de Getúlio Dorneles Vargas Neto, neto do ex-presidente Getúlio Vargas, na segunda-feira, 17. O corpo do advogado de 61 anos foi encontrado em seu apartamento no bairro Moinhos do Vento, uma região nobre da capital gaúcha, com um tiro na cabeça.

Deste modo, Neto teve o mesmo fim que seu pai Manuel Vargas — o Maneco, um dos cinco filhos de Getúlio — , e avô, salvo que os dois a morrerem primeiro miraram o tiro no coração. O corpo de Neto foi encontrado por uma funcionária da família. A filha, que morava com ele, estava viajando.

Tal qual o avô, Neto deixou um bilhete de despedida, mas apenas à família. Já Getúlio redigiu uma carta-testamento à população justificando o seu martírio no dia 24 de agosto de 1954, horas antes de se matar no Palácio do Catete, então sede do governo federal: “Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. […] Saio da vida para entrar na história”.

Neto nunca escondeu sua admiração pelo avô-presidente. Em 1986, tentou entrar para a política, participando da fundação do PDT e se lançando candidato à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). No entanto, amargou uma derrota que o marcou muito e o afastou da vida pública. Abandonou o PDT quando Leonel Brizola aceitou ser vice na chapa de Lula em 1998.

Em 2011, voltou ao Rio, estado em que nasceu, para oficializar sua filiação ao PPS e tentar retomar o legado do “doutor Getúlio”, como chamava o avô que nunca conheceu pessoalmente. Na época, jornais especulavam que ele se candidataria a vereador ou até mesmo a prefeito do Rio em 2012. Em entrevista ao Globo, declarara que buscava no avô a inspiração. Getúlio Vargas Neto deixa mulher e quatro filhos.

