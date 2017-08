CAMPANHAS

Gilmar Mendes diz que há ‘sinais claros’ de crime organizado na política Ministro do Supremo citou uso de laranjas para doação de campanhas

Em sua participação no Fórum do Estadão, evento que debate a reforma política, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, afirmou nesta segunda-feira, 21, que já há sinais “claros” no Brasil da presença do crime organizado na política, assim como acontece no México.

Leia também: Cresce a pressão popular pelo impeachment de Gilmar Mendes

Leia também: Gilmar Mendes diz que Janot perdeu condições de equilíbrio

Leia também: O financiamento de campanha na América Latina

“O México lida com um problema seríssimo, que é a presença do crime organizado na política e nós já temos sinais disso aqui, de maneira bastante clara. Vamos querer que o narcotráfico, que as milícias, financiem as campanhas?”, questionou o ministro do Supremo.

Gilmar Mendes disse também que se houvesse uma consulta popular as pessoas se posicionariam contra o financiamento público e o corporativo das campanhas.

Ainda de acordo com o presidente do TSE, na campanha eleitoral do ano passado houve 750 mil doadores, sendo que pelo menos 300 mil não tinham capacidade financeira, o que “demonstra o uso de laranjas para doação, mas não em um porcentual baixo, um porcentual que vai a 40%, 50%”. Os números são “preocupantes”, ainda segundo Gilmar Mendes.

Fontes:

Uol - Há sinais claros da presença do crime organizado na política, diz Gilmar Mendes