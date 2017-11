PRÓXIMA RODADA

Governo prevê lucro de R$ 3 bilhões em leilão do pré-sal A quarta rodada de lances do pré-sal ocorre no dia 7 de junho de 2018

Após ter arrecadado mais de R$ 6 bilhões nas últimas rodadas de leilão pré-sal, o governo federal espera conseguir aproximadamente R$ 3 bilhões na 4ª rodada de lances, que ocorre apenas no dia 7 de junho do ano que vem, e contará com cinco áreas ofertadas, todas nas bacias de Campos e Santos.

Os blocos que serão ofertados na 4ª rodada são: Três Marias, Dois Irmãos, Uirapuru, Saturno e Itaimbezinho. Eles estão divididos entre Rio de Janeiro e São Paulo. A expectativa é que, com a exploração, seja gerado um investimento de cerca de R$ 60 bilhões para a cadeia de óleo e gás.

“As áreas da 4ª rodada do pré-sal e do seu entorno colocam o Brasil como destino prioritário de investimentos internacionais em 2018”, afirmou o Secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia (MME), Márcio Felix.

A Petrobras, que tem o direito de preferência nas aquisições dos blocos, possivelmente demonstrará interesse, segundo estimativas, assim como tem feito em outras rodadas dos leilões de pré-sal.

Nas duas rodadas anteriores, o governo lucrou R$ 6,15 bilhões, que ficou abaixo do esperado anteriormente – a expectativa era de R$ 7,75 bilhões. Na terceira rodada, na qual uma parcela da produção é destinada à União, os consórcios chegaram a oferecer 80% do lucro, em barris de petróleo, para o governo.

O governo, além de ter anunciado a 4ª rodada do leilão do pré-sal, ainda informou que a 15ª rodada de licitações, que conta com 70 blocos no pós-sal e na terra, vai acontecer no dia 29 de março, sendo antecipada devido ao calendário eleitoral. Das 70 áreas, 49 ficam nas bacias do Ceará, Potiguar, Sergipe-Alagoas, Campos e Santos, incluindo duas que adjacentes a Saturno, entre Santos e Campos. Já as 21 bacias restantes, que são terrestres, ficam no Paraná e Parnaíba.

Em 2019 também terão novas ofertas de blocos, dessa vez dos localizados nas Bacias da Foz da Amazonas e Pernambuco-Paraíba.

Fontes:

O Globo - Governo prevê receita de R$ 3 bi no próximo leilão do pré-sal