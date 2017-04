CORRUPÇÃO

Brasil balança, mas não cai Escândalos de corrupção não afundaram as esperanças de recuperação econômica no Brasil, diz 'Economist'

Um artigo publicado nesta quinta-feira, 20, na revista Economist, chama a atenção para a marcha do Brasil em meio aos escândalos de corrupção.

O artigo lembra que a extensa lista de parlamentares investigados na Operação Lava Jato, com oito ministros, três governadores, 24 senadores e 39 deputados, atingiu todos os grandes partidos políticos e a maioria dos possíveis presidenciáveis das eleições de 2018.

Apesar disso, segundo a revista, ela não teve um impacto considerável no cenário econômico do país. “O valor da moeda brasileira, as ações e os índices da bolsa de valores caíram após as revelações de Fachin, mas apenas brevemente. […] Um dos motivos para isso é que os alvos de Fachin são apenas investigados, não denunciados”, diz o texto.

A revista ressalta que a lista de Fachin revela a quantidade de dinheiro que os parlamentares supostamente receberam para enriquecer suas contas, seus partidos ou os dois. “Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, é acusado de receber R$ 93 milhões. Aécio Neves, senador (e potencial candidato à presidência), supostamente recebeu R$ 65,5 milhões. Todos na lista de Fachin negam irregularidades”, diz o artigo.

O texto diz que o presidente Michel Temer tenta passar um ar de normalidade e que o tempo que a lista levará para ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal dá aos parlamentares tempo para respirar. Além disso, a revista diz que a calmaria na opinião pública é um ponto a favor para o governo. “Temer tem sorte que os eleitores estão se sentindo mais sarcásticos do que enfurecidos. Não há planos de repetir os massivos protestos anticorrupção que ajudaram a derrubar Dilma Rousseff no ano passado. A revelação da lista de Fachin reafirmou aos brasileiros que o fluxo avança sem interferência”, diz o artigo.

Fontes:

The Economist-New Brazilian corruption probes and their consequences