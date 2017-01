CONTRA A SUPERLOTAÇÃO

Governo do Amazonas liberta 432 presos provisórios Medida visa aliviar a superlotação nos presídios do estado. Parte dos presos que serão soltos terão de usar tornozeleira eletrônica

O governo do estado do Amazonas concedeu liberdade provisória a 432 presos provisórios. A medida faz parte de um mutirão carcerário para reduzir a superlotação nos presídios do estado. Parte dos presos que serão soltos terão de usar tornozeleira eletrônica.

Segundo o presidente Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Flávio Pascarelli, a medida não resultará em aumento da criminalidade, pois o órgão está analisando com cuidado cada caso. “Vamos avaliar, criteriosamente, se as condições da prisão preventiva ou provisória permanecem. Essa análise é feita pelo juiz, promotor e defensor público ou advogado. E acredito que, em se tratando de alguém que ofereça perigo à sociedade, a liberdade não será concedida”, disse Pascarelli.

No interior do estado, por exemplo, foram analisados 665 processos em 13 municípios. Desse total, apenas 29 réus receberam liberdade provisória. Em Manaus, foram analisados os processos de 79 presos provisórios. Destes, apenas 10 receberam liberdade provisória, sendo que quatro terão de usar tornozeleira eletrônica e dois terão de cumprir medidas protetivas.

O Brasil tem uma população carcerária estimada em 622.200. É a quarta maior do mundo, atrás apenas dos EUA (2.217.000), China (1.657.812) e Rússia (644.237). Quase metade da população carcerária brasileira (40%) são presos provisórios, ou seja, não receberam condenação em primeira instância.

