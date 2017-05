CARÁTER DE URGÊNCIA

Governo eleva pressão para aprovar reformas Planalto promete afagos políticos a parlamentares da base aliada que votarem a favor das reformas e punição aos que votarem contra

O governo quer acelerar o trâmite das reformas trabalhista e da Previdência no Congresso. A ideia é aprovar as propostas o mais cedo possível para evitar a pressão popular e de deputados por novas mudanças nos textos das propostas.

O presidente Michel Temer pretende aprovar a reforma da Previdência na comissão especial da Câmara já na próxima quinta-feira, 4. Para angariar apoio de parlamentares ainda indecisos, o governo pretende barganhar afagos políticos aos que se comprometerem a votar a favor. Já parlamentares da base aliada que insistirem em votar contra as reformas serão punidos com a exoneração de indicados por eles para cargos no segundo e terceiro escalão do governo, além da suspensão de emendas defendidas pelos mesmos. A retaliação foi iniciada nesta terça-feira, 2, quando foram publicadas no diário oficial as primeiras exonerações de apadrinhados do PTB, PROS e PSD que ocupavam cargos no governo. A medida é uma punição a parlamentares dos partidos em questão que votaram contra a reforma na Câmara.

Leia mais: O que muda com a reforma trabalhista?

Leia mais: Câmara aprova proposta de reforma trabalhista

Em outro front, no Senado, o governo trabalha para aprovar caráter de urgência na votação da reforma trabalhista, aprovada na semana passada na Câmara, 296 votos a favor e 177 contra. No Senado, a proposta deve passar por pelo menos três comissões especiais antes de ir à votação no plenário (Constituição e Justiça; Assuntos Sociais e Assuntos Econômicos). Se for aprovada a votação em caráter de urgência, ela pulará essas etapas, seguindo direto para votação no plenário.

A oposição promete resistir para impedir que seja aprovado o caráter de urgência. Para isso, buscam apoio de parlamentares da base que insatisfeitos com as reformas do governo. Um deles é Renan Calheiros (PMDB-AL), que vêm tecendo duras críticas Temer.

A reforma trabalhista vem dominando os debates no país. Entusiastas afirmam que ela vai eliminar leis trabalhistas que engessam a contratação de funcionários. Já críticos afirmam que ela ceifa direitos conquistados a duras penas pelo trabalhador.

Um dos pontos mais polêmicos é o chamado “negociado sobre o legislado”, que permitirá que acordos entre empregados e empregadores se sobreponham à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para defensores da reforma, esse ponto dará mais força às representações de empregados nas empresas. Já opositores afirmam que a medida subjuga o trabalhador à autoridade do empregador.