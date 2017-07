ORÇAMENTO DE 2017

Governo estuda nova alta de impostos Governo cogita elevar outros impostos sobre combustíveis e aumentar a contribuição previdenciária de servidores públicos federais

Em meio ao risco de apagão fiscal, o governo federal começou a discutir na última quinta-feira, 28, com líderes da base aliada, formas de reduzir as despesas e elevar a arrecadação para conseguir fechar a conta do Orçamento de 2017.

Entre as opções discutidas está a ampliação da meta de déficit, atualmente estabelecida em R$ 139 bilhões; a elevação da contribuição previdenciária dos servidores federais de 11% para 14%; e o aumento de outros impostos além do PIS/Cofins sobre combustíveis. Esta última medida elevaria ainda mais o preço dos combustíveis, já reajustados na semana passada.

O governo está preocupado com o impacto que será gerado aos cofres públicos com o fim da desoneração da folha de pagamento de diversos setores e o programa de refinanciamento de dívidas tributárias (Refis). Ambos os projetos estão sendo discutidos no Congresso. Além disso, há dúvidas em relação a quanto será arrecadado com as concessões e privatizações do governo.

O governo deve apresentar sua decisão em agosto, durante a preparação da proposta orçamentária de 2018 a ser enviada ao Congresso. Nesta ocasião, o governo também decidirá se vai mesmo adiar ou cancelar os reajustes prometidos aos funcionários públicos e outras medidas de corte de despesas, além do aumento de impostos.

Fontes:

O Globo-União estuda elevar contribuição previdenciária de servidor e novas altas de impostos