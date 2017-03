Primeiro-semestre

Governo gasta mais de R$ 203 milhões com auxílio-reclusão Benefício é pago aos dependentes do segurado preso em regime fechado ou semiaberto

De janeiro a junho deste ano os gastos do governo com auxílio-reclusão, benefício destinado aos dependentes do segurado preso, chegaram a R$ 203,2 milhões. O benefício é pago aos dependentes do preso em regime fechado ou semiaberto, cujo salário de contribuição seja igual ou inferior a R$ 915,05.

A concessão do benefício depende de alguns pré-requisitos: o segurado detido não pode receber salário de alguma empresa ou qualquer outro benefício, como auxílio-doença ou aposentadoria, enquanto permanecer na prisão. Além disso, os dependentes precisam apresentar à Previdência a cada três meses uma declaração de que seu parente continua preso.

O auxílio-reclusão pode ser perdido no caso da pena ser transferida para regime aberto, no caso de fuga, liberdade condicional, ou mesmo por causa do fim da condição de “dependente”. Há também a possibilidade de o benefício ser convertido em aposentadoria, auxílio-doença ou pensão por morte, no caso de óbito do preso.

Como efeito de comparação, o valor gasto pelo governo com o auxílio-reclusão é maior do que os R$ 142,1 milhões previstos para o funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica.

