CORTE DE GASTOS

Governo prepara plano de demissão voluntária para servidores Além das demissões, o plano também envolve a redução da jornada de trabalho, acompanhada de corte no salário

O Ministério do Planejamento está elaborando as regras para um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de funcionários públicos federais.

O plano tem o aval do presidente Michel Temer e tem como objetivo cortar gastos para atingir a meta de déficit fiscal. Além das demissões, o plano também envolve a redução da jornada de trabalho, acompanhada de corte no salário.

Para estimular a adesão ao programa, será oferecido o pagamento de uma indenização correspondente a 125% do salário do servidor que aderir ao plano na data marcada. Esse percentual será multiplicado pelo número de anos de serviço do servidor. Por exemplo, um servidor que tem um salário de R$ 10 mil, receberá R$ 12,5 por ano trabalhado.

O funcionário que não aderir ao plano poderá optar pela redução da jornada de trabalho, substituindo as oito horas por dia (40 horas semanais) por uma jornada de seis ou até mesmo quatro horas diárias (30 a 20 horas semanais). Neste caso, o salário será reduzido proporcionalmente às horas trabalhadas. Quem aderir a essa opção terá um prêmio de 30 minutos diários, pagamento adicional que terá cálculo a ser regulamentado pelo ministério.

A princípio, o plano valerá para servidores do Poder Executivo Federal. Os servidores poderão aderir ao plano até 2022, quando ele será encerrado.

O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse esperar que cinco mil servidores sejam desligados voluntariamente. “Vamos ver se é viável, se haverá essa adesão. […] É um processo onde o funcionário aceita ou pede exoneração dentro de uma estrutura combinada em relação à saída dele”, disse o ministro.

Fontes:

Congresso em Foco-Temer prepara plano de demissão voluntária para servidores públicos