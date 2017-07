PASSAPORTES

Governo propõe tirar verba da educação para normalizar emissão de passaportes Ministério do Planejamento elabora proposta que prevê retirada de R$ 102,3 milhões de dotação orçamentária do Ministério da Educação

O Ministério do Planejamento elaborou e enviou ao Congresso na quinta-feira, 29, um projeto que prevê a retirada de R$ 102,3 milhões de dotação orçamentária do Ministério da Educação para normalizar a emissão de passaportes para a Polícia Federal (PF). A medida tem como finalidade acabar com a suspensão da emissão do documento, anunciada pela PF na terça-feira, 27.

O projeto consiste na abertura de crédito suplementar para o Orçamento de 2017. Com isso, o governo repassaria para a PF a verba que seria destinada à capacitação e formação inicial e continuada para educação básica, de programas de alfabetização de jovens e adultos, de ações de graduação, pesquisa e extensão e de iniciativas de valorização da diversidade e promoção de direitos humanos.

A proposta gerou desconforto na Comissão de Orçamento do Congresso, que pediu a indicação de outra fonte de receita para normalizar a situação dos passaportes. Segundo o presidente da comissão, o senador Dário Berger (PMDB-SC), o governo concordou em trocar a fonte de receita, retirando a dotação de convênios com organismos internacionais.

O projeto será votado na Comissão Mista de Orçamento na próxima terça-feira, 4. A proposta precisa ser votada em plenário, mas 21 vetos trancam a pauta no Congresso.

Suspensão

A emissão de passaportes foi suspensa desde a noite de terça-feira, 27, por ter atingido o limite de dotação orçamentária para a atividade. A PF informou que ainda dispõe de recursos financeiros, mas que não pode manter a emissão por questões burocráticas. Um repasse de R$ 102,3 milhões é apontado como o suficiente para manter o serviço até o fim do ano.

Segundo a PF, o serviço de agendamento online e atendimento nos postos continua funcionando normalmente, mas que não havia previsão de entrega dos passaportes solicitados após a data da suspensão.

Fontes:

O Globo-Governo propõe tirar recursos da Educação para normalizar emissão de passaportes

Portal Brasil-Governo prevê R$ 102,4 milhões para regularizar emissão de passaportes