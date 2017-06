COLUNA ESPLANADA

Governo segura Joesley em NY Dono da JBS gravou conversa comprometedora com o presidente Michel Temer e hoje vive em Nova York

O Governo conota movimento político sigiloso para segurar a extradição do empresário Joesley Batista, dono da JBS, que gravou conversa comprometedora com o presidente Michel Temer e hoje vive em Nova York — e pode falar muito mais. O pedido foi protocolado no MP Federal, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Justiça pelo deputado José Carlos Aleluia (BA), líder do DEM, revelou a Coluna. Questionado, o Itamaraty alega que não foi notificado pelo MJ até ontem à noite.

Jogo de empurra

O Itamaraty avisa que só após ofício do ministro Torquato Jardim poderá avisar ao Governo americano. A assessoria do MJ avisou que pesquisaria sobre o assunto.

Rendeu muito

No ofício (veja na versão online) o deputado argumenta que Joesley é alvo de investigação da CVM suspeito de especular com a moeda brasileira, para lucrar.

Fachin na mira

A AJUFE, dos juízes federais, soltou nota de apoio ao ministro Fachin, do STF. Como antecipamos, tropa de Temer quer constrangê-lo em convocação para a CCJ da Câmara.

Batalha…

Não é por acaso que em poucos dias a PGR e os Ministérios Públicos no Rio e São Paulo pediram as prisões de Aécio Neves, Anthony Garotinho e Lula da Silva, respectivamente. Há no escopo uma discreta medição de forças com a Polícia Federal.

…Pelo inquérito

O MP quer cada vez mais protagonismo e poder de comandar inquérito (há PEC em tramitação no Congresso). A PF, através dos delegados, também cobra aprovação de PEC que dá mais autonomia à polícia e é contra mais poder aos procuradores.

Turbinado

Fortalecido como referência no combate à corrupção, o staff do MP será consideravelmente ampliado nos próximos dias. Foram nomeados 127 analistas e 102 técnicos que vão atuar em 20 estados e no DF. Com destaque para Rio e São Paulo.

E$petáculo

Que não se engane o cidadão. A nova greve geral anunciada é muito mais grita pela manutenção do bilionário ‘imposto sindical’, que banca centrais, do que contra Temer.

#Cidadania

O vereador Renivaldo Braz (PV), de Porto Seguro, primeiro indígena eleito na terra onde o Brasil foi descoberto, conseguiu na Câmara aprovação para a prefeitura criar a Secretaria Indígena. Na região moram 7 mil pataxós.

Ficou brabo

Sob alto risco de trocar sua mansão no Lago Sul por cela na Superintendência da PF, o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) tem sido aconselhado por caciques tucanos a se desfiliar para evitar uma expulsão do PSDB antes de o Senado analisar seu processo de cassação. Ele ficou irado.

Ciumeira em casa

A Associação Nacional dos Procuradores da República é contra estender a votação da lista tríplice para a escolha do novo PGR a todos os membros do Ministério Público. “É o mesmo que imaginar um cenário em que os deputados federais votem em uma eleição do Senado”, diz o presidente da ANPR, José Robalinho.

Imposto sindical

O relator da reforma trabalhista no Senado, Ricardo Ferraço (PSDB-ES), defende com veemência o fim da contribuição sindical: “Qualquer caminho diferente de tornar a contribuição opcional ou facultativa é um retrocesso. A cobrança é absurda”.

Em dúvida

Mas diante da nova greve geral anunciada para 30 e muito em baixa na popularidade, o presidente Temer já admite a palacianos que pode vetar a extinção do imposto sindical.

Ponto Final

“Nós sabemos que todo cidadão brasileiro tem direito de ser candidato. O que nós queremos é que não inviabilizem nosso ex-presidente Lula em qualquer processo eleitoral. Não estou dizendo que é garantida a vitória, mas, sim, que é preciso garantir o direito de qualquer cidadão competir”

Da ex-presidente Dilma Rousseff.