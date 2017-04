PROTESTOS

Governo Temer minimiza impacto da greve geral Ministro da Justiça afirmou que paralisações foram 'pontuais'

A greve geral contra as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo do presidente Michel Temer parou diversas cidades do país nesta sexta-feira, 28. O Palácio do Planalto minimizou o impacto das paralisações convocadas por centrais sindicais.

Leia também: Greve geral bloqueia vias e paralisa transporte público

Em nota, Temer afirmou que “infelizmente, pequenos grupos bloquearam rodovias e avenidas para impedir o direito de ir e vir do cidadão” e que “fatos isolados de violência também foram registrados, como os lamentáveis e graves incidentes ocorridos no Rio de Janeiro”.

Ainda de acordo com o presidente, “o trabalho em prol da modernização da legislação nacional continuará, com debate amplo e franco, realizado na arena adequada para essa discussão, que é o Congresso Nacional”.

Em entrevista ao Portal Uol, o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, afirmou que as paralisações foram “pontuais” e ressaltou ainda que “verificar como esses fatos de hoje (sexta) ocorreram, eu acho que vai encorajar, ao contrário de intimidar, vai encorajar os parlamentares a observar que a grande massa da sociedade está absolutamente de acordo com o que está acontecendo, com o que está ocorrendo”, dando sinais, portanto, de que não haverá uma ampliação do diálogo a respeito das reformas defendidas pelo governo.

Os sindicalistas afirmam, por sua vez, que o movimento desta sexta reforçou a posição dos trabalhadores para negociar as propostas no Congresso. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patah, afirmou que “foi acima das expectativas [a greve]. O governo quer diminuir a importância. Estão temerosos”.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, disse que a greve geral “foi a maior que fizemos no período CUT [de 1983 para cá]. Mas não por quantidade só, mas também pela capacidade de discussão com a sociedade”.

Em São Paulo, o sistema de ônibus foi paralisado por 24 horas. Trens e metrôs funcionaram apenas parcialmente. Vias e estradas foram bloqueadas em alguns momentos. O comércio teve movimento reduzido.

No Rio de Janeiro, houve interdição no trânsito em vários pontos da cidade. Trens e metrôs funcionaram normalmente, mas os ônibus circularam com frota reduzida. Bancos e lojas não abriram no centro. Houve confronto entre manifestantes e policiais militares perto da ALERJ.

Fontes:

Uol - Greve paralisa transporte no Brasil, esvazia SP, mas governo minimiza atos