TROCA DE MINISTÉRIOS

Governo Temer troca ministros da Justiça e da Transparência Torquato Jardim será o novo ministro da Justiça, substituindo Osmar Serraglio, que assume a Transparência

O Palácio do Planalto anunciou neste domingo, 28, a troca do comando dos ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Transparência. Torquato Jardim será o novo ministro da Justiça, substituindo Osmar Serraglio, que, por sua vez, assumirá a vaga de Jardim no Ministério da Transparência.

O jurista Torquato Jardim é amigo pessoal de Michel Temer. Eles se reuniram neste domingo. A troca, comemorada entre ministros e juristas, foi anunciada pela assessoria do Palácio Planalto após o encontro.

Fontes dos bastidores dizem que a troca de ministérios visa reconquistar o comando sobre a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, e também aumentar a influência do governo sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o ‘Blog da Andréia Sadi’, não estão descartadas mudanças na direção da Polícia Federal. Torquato Jardim disse que “tudo será estudado e refletido”, ao ser questionado sobre essa possibilidade.

“Vou ouvir o presidente Temer, o secretário-executivo, e fazer a minha própria avaliação antes de tomar qualquer decisão. Exatamente como fiz na Transparência, mas na Justiça é mais complexa”, disse o novo ministro da Justiça.

A passagem de Osmar Serraglio pelo Ministério da Justiça foi acompanhada por polêmicas, como a citação do agora ministro da Transparência nas investigações que deram origem à Operação Carne Fraca.

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) ressaltou, em nota, que a troca no comando do Ministério da Justiça “gera preocupação e incerteza sobre a possibilidade de interferências no trabalho realizado pela PF”.

Fontes:

O Globo - Torquato Jardim será novo ministro da Justiça e Serraglio vai para a Transparência