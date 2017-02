APORTE FINANCEIRO

Governo vai injetar R$ 1,4 bilhão em obras da Transnordestina Proposta prevê um investimento feito ao longo de três anos em parceria com a Companhia Siderúrgica Nacional

O governo federal planeja injetar R$ 1,4 bilhão nas obras da Ferrovia Transnordestina durante os próximos três anos. A meta é ver concluído em 2021 o projeto que se arrasta há mais de dez anos.

O aporte do governo seria em conjunto com um investimento de R$ 1,8 bilhão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), sócia privada do governo nas obras da ferrovia.

A proposta foi apresentada na última segunda-feira, 8, pela Transnordestina Logística S/A (TLSA), braço da CSN nas obras, em uma reunião no Palácio do Planalto entre representantes da empresa e os ministros dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella Lessa, da Casa Civil, Eliseu Padilha, do Planejamento, Dyogo Oliveira, e da Integração Nacional, Hélder Barbalho.

Porém, para ser posta em prática, a proposta terá de ser aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), órgão que paralisou os repasses do governo para o projeto em março de 2016. Além disso, os aportes só serão feitos se a TLSA cumprir as condições impostas pelo órgão no ano passado.

O TCU exige que a TLSA elabore um novo estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. A ideia é saber qual será o valor final da obra, que já consumiu R$ 6,3 bilhões, sendo quase 80% do valor proveniente do governo.

“Dá para tocar bem a obra em 2017, até construirmos uma solução final”, disse Lessa, em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo. O ministro, no entanto, frisou que a proposta depende de a TLSA cumprir as exigências do TCU.

Fontes:

Congresso em Foco-Governo vai colocar mais R$ 1,4 bilhão para concluir Transnordestina