BOLSA FAMÍLIA

Governo vai mudar regras do Bolsa Família A intenção é estimular a entrada de beneficiários do programa no mercado formal de trabalho

Segundo o ministro de Desenvolvimento Social, Osmar Terra, o governo deve anunciar até o fim do mês mudanças no Bolsa Família para estimular a entrada de beneficiários do programa no mercado formal de trabalho.

Os beneficiários que conseguirem empregos com remuneração entre quatro e cinco salários mínimos continuarão recebendo o Bolsa Família por dois anos. Caso percam o trabalho depois desse período, eles vão voltar a receber automaticamente o benefício do governo.

Atualmente, 13,5 milhões de famílias, totalizando cerca de 50 milhões de pessoas, recebem o benefício. O valor médio recebido é de R$ 182.A quantia varia conforme o tamanho da família e sua renda, além de outros fatores.

Segundo o ministro, o governo também vai premiar prefeitos pela emancipação de famílias do Bolsa Família. Eles vão passar a ganhar um bônus em dinheiro do governo federal para o município e um troféu das mãos do presidente Michel Temer.

