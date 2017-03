DÉFICIT PRIMÁRIO

Governo vai subir impostos para cumprir meta fiscal Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que parte do déficit primário de R$ 58,2 bilhões deste ano será paga com aumento de impostos

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou que o governo vai elevar impostos para cumprir a meta fiscal deste ano. A notícia foi dada na última quinta-feira, 23, em uma entrevista à emissora SBT.

Segundo o ministro, parte do déficit primário de R$ 58,2 bilhões deste ano será paga com aumento de impostos já existentes, como PIS/Confins, mais corte de gastos e reoneração de isenções fiscais concedidas que não surtiram efeito produtivo. “Uma parte dessa diferença será cumprida com mais cortes de gastos e uma parte será aumento de impostos”, disse Meirelles.

O ministro também sinalizou a possibilidade de fixar uma meta de inflação menor ou uma margem de tolerância mais estreita se houver a avaliação de que isso não forçará o Banco Central a elevar os juros.

“Se ficar claro, por exemplo, que pode-se de fato fixar uma meta mais baixa sem prejudicar a economia no sentido de forçar o Banco Central a apertar mais excessivamente, se tudo caminhar da melhor maneira possível daqui até lá, é uma boa possibilidade”, disse o ministro.

Fontes:

