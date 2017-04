PROTESTOS NAS CAPITAIS

Greve geral bloqueia vias e paralisa transporte público Séries de protestos no país provocam bloqueios nas principais vias e aeroportos das capitais. São Paulo registra confronto com a polícia

Milhares de trabalhadores protestam contra as reformas da Previdência e trabalhista desde o início da madrugada desta sexta-feira, 28.

No Rio de Janeiro, manifestantes bloquearam nesta manhã vários pontos da cidade, como na Ponte Rio-Niterói, na Linha Vermelha e vias de grande circulação de veículos. Além disso, os manifestantes impediram o acesso de passageiros e funcionários das barcas, em Niterói, bloquearam a circulação do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) e posicionaram um carro de som em frente ao terminal do aeroporto Santos Dumont. Ônibus na cidade circulam com frota reduzida.

Em São Paulo, foram feitos bloqueios nas principais rodovias, como a Régis, Dutra e Anhanguera. Todas as linhas de trem e ônibus permaneceram paradas e o metrô volta a funcionar aos poucos. Os manifestantes também tentaram impedir o funcionamento dos aeroportos de Congonhas e Cumbica.

Policiais militares entraram em confronto com manifestantes em diversos pontos da cidade, usando bombas de gás e balas de borracha. Na avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, manifestantes chegaram a atear fogo em objetos para interditar as quatro pistas nos dois sentidos da via. Ao menos 16 pessoas foram detidas em protestos na cidade.

Em Brasília, funcionários de aeroportos não aderiram à greve e com isso manifestantes de centrais sindicais puseram fogo em pneus e fecharam as principais vias de acesso ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek por uma hora. Também houve protestos no saguão do aeroporto.

Há protestos de membros da União dos Policiais do Brasil (UPB) em frente à Biblioteca Nacional, na Esplanada dos Ministérios. Foi instalado um boneco de pato no local, em alusão ao pato usado em protestos feitos pela Fiesp, em São Paulo. “Eles não pagaram o pato mas querem que a gente pague”, diz uma faixa sobre a reforma da Previdência.

Em João Pessoa, ônibus e trens pararam na região metropolitana e agências bancárias, escolas públicas e particulares não abriram. A Assembleia Legislativa da Paraíba determinou ponto facultativo. Já Salvador amanheceu sem ônibus, mas o metrô funcionou normalmente. O aeroporto não registrou atrasos, mas há bloqueios em vários pontos da cidade.

De acordo com a Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings), os shoppings do país e lojas de rua das grandes redes varejistas abriram normalmente nesta sexta-feira. No entanto, a entidade prevê faltas dos funcionários que tiveram dificuldades com o transporte.

