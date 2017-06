RIO DE JANEIRO

Guarda Municipal deve usar armas não-letais? Câmara Municipal do Rio aprovou o uso de armas não-letais pela Guarda Municipal

O uso de armamento não-letal pela Guarda Municipal é um tema que causa muita polêmica em todo o país e divide opiniões. No Rio de Janeiro, agora caberá ao prefeito Marcelo Crivella decidir se autoriza ou não a utilização de armas não-letais pelos agentes.

Nesta terça-feira, 20, a Câmara Municipal do Rio aprovou o uso de armas não-letais pela Guarda Municipal por meio de um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, que proíbe o uso de qualquer tipo de armamento.

Foram 35 votos a favor e 12 contrários ao projeto. Crivella agora tem 15 dias para decidir se sanciona ou veta a lei.

Em setembro de 2013, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve uma liminar na Justiça proibindo o uso de armas não-letais pela Guarda Municipal, como tasers e sprays de pimenta. O MP ressaltou, na ocasião, que o objetivo era combater os excessos por parte dos agentes do Rio, principalmente na repressão a vendedores ambulantes. Os agentes da Guarda Municipal do Rio utilizaram sprays e tasers entre 2009 e 2013, após a implantação pela prefeitura de operações do Choque de Ordem.

Embora ainda não tenha se pronunciado oficialmente, o prefeito Marcelo Crivella já defendeu em outras ocasiões que a Guarda Municipal seja autorizada a utilizar equipamentos não-letais.

Fontes:

G1 - Vereadores do Rio aprovam uso de armas não-letais pela Guarda Municipal