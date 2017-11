NESTA DATA

Hidrelétrica de Itaipu Em 5 de novembro de 1982, foi inaugurada a hidrelétrica de Itaipu

A maior usina hidrelétrica do Brasil, a Itaipu, foi inaugurada foi no dia 5 de novembro de 1982. Em 1995, a revista americana Popular Mechanics a descreveu como uma das sete maravilhas mundiais da engenharia. “Um trabalho de Hércules” foi o termo usado na avaliação.

Localizada em Foz do Iguaçu, a usina Itaipu leva o nome de uma ilhota que permanecia quase o tempo todo escondida pelas águas do rio. Em tupi-guarani, o nome significa “a pedra que canta”. Técnicos verificaram um rendimento energético exponencial naquele local, em virtude de um grande cânion escavado pelo Rio Paraná.

No segundo semestre de 1984, o canteiro de obras já estava montado, com as primeiras instalações para escritórios, almoxarifado, refeitório, alojamento e posto de combustíveis que ainda permanecem lá.

Aos poucos, a região deixava de ser a cidade pacata que era até então. Entre 1975 e 1978, mais de 9 mil moradias foram construídas nas duas margens para abrigar os trabalhadores da obra. Em apenas dez anos, a população de Foz do Iguaçu passou de 20 mil para 101.447 habitantes.

A construção causou polêmica ambiental: animais perderam seu habitat e as cataratas conhecidas como Sete Quedas deixaram de existir.

No dia 5 de novembro de 1982, os presidentes do Brasil, João Figueiredo, e do Paraguai, Alfredo Stroessner, acionaram o mecanismo que levanta as 14 comportas do vertedouro e liberam a água represada do Rio Paraná.

