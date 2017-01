IMIGRANTES ILEGAIS

Imigração de brasileiros aos EUA cresce às vésperas da posse de Trump Número de brasileiros presos e deportados pela Patrulha da Fronteira americana disparou desde a eleição de Donald Trump

Com a promessa do presidente eleito americano, Donald Trump, de endurecer a fiscalização com imigrantes nos Estados Unidos, brasileiros que tentam atravessar a fronteira do país clandestinamente vêm alterando seus planos para emigrar antes da posse presidencial, marcada para 20 de janeiro.

É o que indicam os dados da Patrulha da Fronteira dos EUA, que aponta um crescimento na quantidade de brasileiros presos e deportados. Desde que o empresário americano foi eleito, em novembro, o número de brasileiros pegos tentando cruzar a fronteira do país disparou.

Nos últimos dois meses do ano passado, foram 940 brasileiros pegos tentando cruzar a fronteira do país, em uma média de 15,4 detenções por dia. Esse índice é 73% maior que a média diária do ano fiscal de 2016 americano (1 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016), quando 3.252 brasileiros foram detidos, o equivalente a 8,9 casos por dia.

Os números do ano fiscal de 2016 são ainda maiores comparados com 2015, que registrou 1.344 detenções – média de 3,6 casos por dia –, o que simboliza um aumento de 142% nos casos.

Rota nas Bahamas

Apesar da maioria dos brasileiros preferirem cruzar a fronteira pelo México, uma rota alternativa tem se revelado e uma pequena parcela dos imigrantes ilegais tem optado pelas Bahamas como porta de entrada para os Estados Unidos.

Segundo dados preliminares, foram 26 brasileiros deportados do país entre novembro e dezembro, enquanto nos dez meses anteriores foram registradas 30 deportações.

O caminho é escolhido por conta da curta distância entre os dois países – são 92 km que separam a pequena ilha de Bimini, nas Bahamas, e Miami.

Crise brasileira e muro no México

De acordo com uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o principal motivo que tem levado brasileiros a deixar o país é a crise econômica prolongada.

Além disso, as recentes promessas do novo presidente americano, que inclui a construção de um muro que separa os Estados Unidos do México, têm feito com que não só brasileiros mas também mexicanos e centro-americanos apressem suas viagens clandestinas. Na última sexta-feira, 6, Trump voltou a falar do muro e declarou que as obras começarão em abril.

O magnata também promete maior rigidez em relação aos que estão irregularmente no país e afirma que promoverá deportações em massa.

“Toda vez que entra um republicano, a América dá uma retraída”, afirmou um imigrante deportado das Bahamas em entrevista à Folha de S. Paulo.

