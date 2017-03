DESIGUALDADE DE GÊNERO

A importância do Dia Internacional da Mulher Dados mostram que as condições de vida entre homens e mulheres ainda são muito diferentes

Neste Dia Internacional da Mulher, a jornalista Leticia Sorg, editora no Estadão, escreveu um artigo sobre o motivo pelo qual precisamos de um Dia da Mulher. Apesar dos inúmeros direitos alcançados ao longo do tempo, os dados mostram que as condições de vida entre homens e mulheres ainda são muito diferentes no Brasil e no mundo e, por isso, é essencial uma data para refletir sobre o assunto. Neste sentido, dar os ‘parabéns’ às mulheres neste dia seria um contrassenso.

As mulheres trabalham, em média, 7,5 horas a mais por semana que os homens por conta da dupla jornada. No entanto, elas ganham, em média, 75% do salário de um homem no mesmo cargo.

Quatro mulheres morrem por dia no Brasil por complicações do aborto.

Para piorar, 43% das mulheres sofrem agressões em casa. O Brasil tem a 11ª maior taxa de homicídios no mundo, mas fica em quinto lugar quando a questão é feminicídio.

Apenas 10% dos parlamentares e 5% dos chefes de Estado são mulheres. E por fim, uma mulher é estuprada no Brasil a cada 11 minutos. Apesar do número já ser alarmante, é preciso lembrar que a maioria não denuncia.

A jornalista finaliza dizendo que, caso o leitor ainda não esteja convencido da importância do Dia Internacional da Mulher, basta olhar os comentários grosseiros que aparecerão na caixa de comentários abaixo de textos como este.

