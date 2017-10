DESASTRE AMBIENTAL

Incêndio já atinge mais de 62 mil hectares na Chapada dos Veadeiros Mais de 200 bombeiros estão empenhados no combate ao incêndio, contando também com o apoio da população

A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, continua sofrendo com o maior incêndio de sua história desde a sua ampliação. O fogo, que iniciou há mais de uma semana, já queimou mais de 62 mil hectares do Parque Nacional, cerca de 26% de sua área total, que fora ampliada em junho deste ano, passando de 65 mil a 240 mil hectares.

A direção do parque, devido ao tamanho e horário de início do incêndio, suspeita que a queimada seja criminosa, de origem humana, mas ainda serão realizadas perícias para se ter certeza em relação à origem e causa do fogo. Isso porque, após a ampliação, atendendo à demanda de ambientalistas, algumas famílias de produtores, que viviam na área ampliada, ficaram irritadas.

A queimada, além de prejudicar a fauna e a flora da Chapada dos Veadeiros – que abriga, pelo menos, 34 espécies animais e 17 de origem vegetal ameaças de extinção -, atinge diretamente o turismo local, que costuma receber 60 mil pessoas por ano, dificultando a situação das pousadas e guias, que precisam lidar com reservas e passeios cancelados.

Mais de 200 bombeiros estão empenhados no combate ao incêndio, contando também com o apoio da população, que se reveza com voluntários para levar água e comida, apoiando os bombeiros e brigadistas do Corpo de Bombeiros, do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Ademais, quatro aviões-tanques e três helicópteros fortalecem a luta contra a queimada.

Essa batalha, inclusive, pode ganhar um importante reforço na próxima sexta-feira, 27, quando nuvens carregadas de chuvas chegam ao local. Isso porque uma mudança nos ventos vai levar ar úmido para o norte de Goiás, estimulando a formação das nuvens. Por isso, mesmo começando na sexta-feira, o final de semana será de bastante chuva, auxiliando o trabalho de combate as chamas.

Ecossistema

Criado em 1961, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros possuía 625 mil hectares, sendo chamado de Parque Nacional do Tocantins, na época. Porém, sendo reduzido ao longo dos anos, chegou a ter 65 mil hectares, em 1981, antes de ser ampliado novamente em junho deste ano.

O bioma do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é o segundo maior do Brasil, perdendo só para a Amazônia. Mesmo assim, o parque tem apenas 8% de sua área protegida em unidades de conservação, e uma área de desmatamento cinco vezes maior do que a Amazônia.

Incêndios ocorridos na Chapada dos Veadeiros não são incomuns devido ao seu bioma de cerrado. No entanto, as queimadas naturalmente ocorrem em tempestades elétricas, antes da chuva começar. Por isso, os fogos não são tão intensos e são rapidamente controlados.

Mesmo assim, não ocorrem durante o ano inteiro. Isso porque períodos de chuvas não são tão comuns na área – apesar do ano de 2017 estar sendo de ainda menos chuva na região -, acontecendo, normalmente, nos períodos de primavera e verão, entre outubro e março, passando por um longo período de estiagem.

Ao fim dessa seca, a vegetação fica ressecada e mais vulnerável a queimadas, coincidindo também com o momento que agricultores queimam o mato seco para a limpeza de seus terrenos de plantios para novas safras. Com isso, se os profissionais agrícolas não fizerem corretamente os aceiros (abertura na vegetação) ao redor das queimadas, as chamas podem sair do controle e atingir áreas florestais.

Incêndios

Em novembro de 2015, antes da ampliação do parque, um outro grande incêndio atingiu a Chapada dos Veadeiros, destruindo 15 mil hectares na região, o que correspondia, na época, a 25% da vegetação.

Mais recentemente, nos meses de outubro e novembro, outros incêndios de grandes proporções ocorreram em todo o Brasil, como a queimada no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, na região sul de Mato Grosso do Sul, que aconteceu na semana passada e destruiu 18 mil hectares; e o fogo que se alastrou e destruiu 1.200 hectares na mata atlântica na Serra de Bocaina, entre Rio de Janeiro e São Paulo.

O ano de 2017 tem sido preocupante em relação a queimadas, conforme aponta o sistema de monitoramento do Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), sendo um recorde desde que os incêndios começaram a ser monitorados, em 1998. Isso porque o órgão já identificou 237 mil focos de incêndios no Brasil apenas este ano, quase 80 mil a mais que em 2016, quando monitorou 154 mil focos de queimadas.

Apoio de todo o Brasil

Uma grande campanha tem mobilizado a internet através do site Catarse, já reunindo quase R$350 mil para o apoio aos bombeiros, brigadistas e voluntários que estão combatendo o incêndio na Chapada dos Veadeiros. Com a primeira meta de R$192.500 já atingida, os novos objetivos, segundo a iniciativa, são:

1) A criação de brigadas regionais completas na Chapada dos Veadeiros que serão equipadas e capacitadas para o trabalho de prevenção e combate a incêndios;

2) Criação de uma central de informação para elaboração de conteúdo audiovisual e manutenção de redes sociais sobre a importância do bioma cerrado, assim como suas constantes ameaças, com a finalidade de prevenção e conscientização ambiental;

3) Criação de um conselho para curadoria e implementação regional de projetos educacionais e ecossociais.

