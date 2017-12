AMAZONAS

Índios criam milícia na fronteira para combater a violência Cerca de 40 índios ticuna se uniram contra a violência e o consumo de drogas no município de Tabatinga, na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia

No município de Tabatinga, no Amazonas, uma milícia composta por índios da etnia ticuna é responsável pela segurança e pelo combate ao consumo de drogas nos bairros de Umariaçu 1 e 2. De acordo com uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a violência crescente na região e a falta de policiamento local fez com que a comunidade indígena formasse uma tropa uniformizada.

Cerca de 40 índios saem de casa com camisa preta, calça, coturno, cassetetes, rádios e lanternas para fazer a patrulha nos bairros e conter o avanço da violência e do consumo de álcool e drogas, como maconha e cocaína, entre os jovens. A tropa opera na região desde abril deste ano.

O município de Tabatinga, localizado a 1.100 km da capital Manaus, fica na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Os bairros de Umariaçu 1 e 2, que ficam à beira do rio Solimões, são terras demarcadas e abrigam cerca de 8.500 índios ticuna, que vivem da agricultura de subsistência.

Nos últimos dez anos, os ticuna viram a violência no local crescer, sobretudo por conta de uma rixa entre adolescentes dos dois bairros indígenas e pela venda de álcool, proibido por lei de ser vendido em terras indígenas, e drogas na comunidade, que geralmente chegam por meio de traficantes da FDN (Família do Norte) – facção brasileira com sede na região norte que controla o tráfico de drogas que chega da Colômbia.

Desde então, a região virou local para uso de drogas e brigas entre jovens – que chegam a usar terçados (faca longa de ponta curvada, similar a uma peixeira), garrafas quebradas e pedras. Além disso, muitos desses jovens ticunas, que geralmente estudam somente até o ensino médio, são aliciados por traficantes para atravessar a fronteira levando drogas.

A Polícia Militar amazonense alega não ter recursos para manter o patrulhamento no bairro e diz que, por se tratar de uma área demarcada, esse trabalho deveria ser feito pela Polícia Federal, que, por sua vez, diz não ter o policiamento ostensivo como uma de suas atribuições. O impasse levou à criação da milícia.

O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o estado do Amazonas e a União em 2015, pedindo que a questão fosse resolvida, e uma liminar determinou a presença da Polícia Militar na região. Entretanto, a liminar não vem sendo cumprida.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o “delegado” da tropa indígena de Umariaçu, Carlos Pinto, disse que a milícia encerrará as suas atividades assim que a Polícia Militar começar a patrulhar o bairro. “Se a polícia vier, nós paramos com as rondas”, disse ele.

Fontes:

Folha de S. Paulo-Índios criam milícia uniformizada na fronteira com Peru e Colômbia