AMAZONAS

Indulto livra ex-prefeito acusado de pedofilia de pena de 11 anos

Condenado a 11 anos de prisão por exploração sexual de menores, o ex-prefeito de Coari (AM) Adail Pinheiro teve sua pena extinta na última terça-feira, 24. Ele foi um dos beneficiados pelo indulto a condenados por crimes sem grave ameaça ou violência à pessoa, assinado no final de 2016, pelo presidente Michel Temer.

O indulto tem como base um parecer favorável do Ministério Público do Amazonas e do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM). Para receber o benefício, o condenado precisa ter a pena inferior a 12 anos e não representar ameaça à sociedade. Os dois órgãos concluíram que Pinheiro se encaixa nos requisitos necessários para o perdão presidencial.

Com o indulto Pinheiro se livra das acusações e ganha liberdade. Ele foi preso em 2014, por chefiar uma rede de exploração sexual de meninas entre nove e 15 anos em Coari. O caso chegou a ser tema de uma reportagem do Fantástico, da emissora Globo. Desde novembro do ano passado, ele cumpria pena em regime domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

A família de Pinheiro exerce forte influência política em Coari, cidade de 77 mil habitantes. O filho dele, Adail Junior foi eleito prefeito no ano passado. A vice, Mayara Pinheiro, também é filha dele. Jeany Pinheiro, a vereadora mais votada, é irmã de Adail. Um sobrinho dele também é vereador.

