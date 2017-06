COLUNA ESPLANADA

(In)Fiel da balança Aécio recomendou ao partido manter a aliança com o governo Temer

Afastado do mandato e com alto risco de ter prisão decretada pelo STF, Aécio Neves (PSDB-MG) recomendou ao partido manter a aliança com o governo de Michel Temer até a decisão do TSE sobre as contas da chapa Dilma-Temer, cujo julgamento começa na terça. A situação de Aécio e da chapa serão fundamentais para o PSDB tomar rumo, pró ou contra o governo. E já existe plano B preparado pelo ninho tucano mesmo que Temer obtenha vitória no Tribunal mas se veja acuado pela própria base: apoiar Rodrigo Maia (DEM-RJ) em eventual eleição indireta.

A mala..

O delator da JBS Ricardo Saud está no sal, indo para o espeto na brasa. A PF investiga se ele avisou por escrito a Rocha Loures que estava sendo monitorado ao receber a mala.

..e a rota

Observou-se no vídeo que Loures correu para um táxi, e olhou duas vezes direto para o carro dos agentes que filmavam. Isso teria comprometido o real destino dos R$ 500 mil.

O profeta

Do senador Romero Jucá, ano passado, ao ser gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado: “O Aécio vai ser o primeiro a ser comido”. E foi.

Rombo

O Ministério do Trabalho estima que cerca de R$ 54 bilhões não foram recolhidos à Previdência Social em 21 anos, entre 1995 e 2016. Documento da Secretaria de Inspeção da pasta, obtido pela Coluna, cita a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNAD).

Radiografia

O relatório aponta que o Brasil possui 10,18 milhões de empregados no setor privado, exceto trabalhador doméstico, sem carteira assinada. “Adotando-se o salário mínimo como remuneração mensal, chega-se a um total não recolhido à previdência de R$ 2.766.483.130,00 por mês”.

Os cotados

São estes os mais cotados para substituir o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, este ano: Nicolao Dino (candidato de Janot, irmão do governador Flávio Dino, do Maranhão); Carlos Frederico, Mario Bonsaglia, Ela Wiecko, Raquel Dodge e Sandra Cureau. Recentemente surgiram Franklin Rodrigues da Costa e Eitel Santiago.

De batom

Os nomes de Ela, Raquel e Sandra ganham força no MPF e no Palácio do Planalto porque nunca uma mulher foi PGR.

É o Bicho !

O processo que está em análise pelo STF não libera cassinos ou bingos, apenas descriminaliza o Jogo do Bicho. ‘Subiu’ da Justiça do Rio Grande do Sul e pode vingar.

Perigo em casa

O senador Magno Malta (PR-ES) abre a CPI dos Maus Tratos Infantis semana que vem e convidou a ex-ministra do STJ Eliana Calmon para a força-tarefa. Ela não respondeu ainda. Malta vai destacar caso sério de pai famoso de Cuiabá (MT) acusado de estuprar o filho menor. Corre em segredo de Justiça.

PEC doidona

O agora chanceler Aloysio Nunes vez ou outra se diz preocupado com fronteiras. Mas é autor da PEC nº 25 de 2012 cujo texto permite aos estrangeiros o direito de votar e ser votado: para prefeito, vice e vereador. Imagine nas regiões fronteiriças, onde reinam os traficantes estrangeiros, como esses cargos seriam chamarizes para mandarem por aqui.

Aos heróis

Num País com tanta violência é válido destacar também os heróis anônimos de vários episódios. O ‘Heróis Reais’, que valoriza e reconhece atos de policiais e agentes de segurança pública, chegou ao Centro Oeste. < heroisreais.com.br >

Infanticídio

Antropólogo da Funai, Gustavo Hamilton admitiu recentemente em audiência pública no Senado que a entidade reconhece a existência do infanticídio indígena. Presente à sessão, a cadeirante índia Kanhu Raka, da tribo kamayurá (MT), foi quase uma vítima.

Livro na praça

Vilson Antonio Romero, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, lança dia 6 em Brasília o livro “A duras penas” na sede da Anfip.