NOMEAÇÕES

Inomináveis nomeações que envergonham a política brasileira Nomeações recentes na política brasileira se destacam pelo compadrio, nepotismo, favorecimento e subserviência

Cenas explícitas de compadrio, nepotismo, favorecimento e subserviência marcam as recentes nomeações de uma classe política que insiste em não enxergar a gravidade do momento que o país experimenta.

Esta semana, o sinal de alerta foi a nomeação – pelo governador fluminense Luiz Fernando Pezão – da ex-deputada Solange de Almeida, aliada declarada do ex-deputado Eduardo Cunha, para uma recém-inventada Secretaria de Proteção e Apoio à Mulher e ao Idoso.

Preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acostumado a mandar e desmandar mesmo atrás das grades, Cunha exercitou sua ascendência sobre o governador. E quase conseguiu que sua assecla ganhasse foro privilegiado – investigada que é pelos mesmos crimes do ex-presidente da Câmara. A pressão popular e da mídia, no entanto, fizeram Pezão dar um passo atrás.

Do Rio para Brasília. Outra nomeação. Depois de muito frequentado pelo presidente do TSE e ministro do STF Gilmar Mendes durante os últimos dias, o presidente da República Michel Temer decidiu nomear um primo de Mendes – Francisval Mendes – para o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Nem o Planalto nem a Casa Civil comentaram a nomeação. O ministro lembrou que tem outros 70 primos. Mas causa desconforto lembrar que será o TSE de Gilmar que deverá julgar o pedido de cassação da chapa Dilma-Temer – após as delações da Lava-Jato.

Mas não para por aí. Nesta mesma semana, Temer desrespeitou a Lei das Estatais – que ele mesmo sancionou – para nomear dois ex-dirigentes de partidos para a direção de Itaipu. Rubens de Camargo Penteado e Ramiro Wahraftig – assim como Temer – estão subordinados, respectivamente, aos desígnios dos deputados paranaenses Rubens Bueno e Eduardo Sciarra. A ideia era evitar a “politização” das estatais. Diante da repercussão ruim, os protegidos podem perder esta “boquinha” ainda esta semana.

Enquanto o prefeito paulistano – a despeito de alguns erros de percurso – busca mostrar trabalho e competência, seu colega carioca persiste nas estranhas nomeações de defuntos e fichas-sujas para, depois – pressionado – desconvidá-los. A mania de inchar a máquina pública levou a outra curiosa e improvável nomeação esta semana. Marcelo Crivella indicou para um cargo que não existia na Casa Civil o irmão de seu adversário no segundo turno das eleições de outubro passado. Com a ficha limpa, Guilherme – irmão de Marcelo Freixo – acabou desconvidado por falta de vaga.

Situação tão inusitada quanto o próprio convite.