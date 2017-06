REPASSES DA JBS

Instituto de Gilmar Mendes recebeu R$ 2,1 milhões da J&F Controladora da JBS teria destinado montante para patrocinar eventos de instituto que tem o ministro Gilmar Mendes como sócio

O Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), que tem como sócio o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, recebeu nos últimos dois anos pelo menos R$ 2,1 milhões em patrocínio de eventos por parte do grupo J&F, controladora da JBS, informou o jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com o jornal, os recursos foram destinados a cinco eventos da faculdade, além de “suporte a um grupo de estudos em Direito do Trabalho, da concessão de bolsas de estudo para estudantes carentes e egressos do sistema prisional, cursos gratuitos para a comunidade”. Após a revelação do acordo de delação premiada de executivos da JBS, o IDP rescindiu o contrato com a empresa, por conta de uma cláusula relacionada à conduta ética e moral por parte do patrocinador.

Além disso, o instituto disse ao jornal ter devolvido R$ 650 mil à empresa no dia 29 de maio, depois da delação ser revelada. Já a JBS diz ter repassado R$ 1,45 milhão ao IDP desde 2015, mas sem mencionar a devolução de R$ 650 mil.

A empresa cita três congressos patrocinados, sendo o último deles realizado em abril, em Portugal, pouco mais de uma semana depois dos executivos da JBS fecharem o acordo de delação. Foram destinados R$ 650 mil ao evento que contou com a presença de magistrados, ministros do governo de Michel Temer, advogados e políticos.

Gilmar Mendes tem sido um dos principais críticos da delação da JBS, aprovada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e homologada pelo ministro do STF Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato. O assunto tem gerado polêmica por conta dos benefícios concedidos aos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS.

A IDP afirmou à Folha de S. Paulo que o grupo J&F mantinha uma conduta considerada exemplar, até vir a público a delação. “As ofertas de patrocínio, para qualquer empresa, são formuladas pela administração e pelo jurídico do IDP, por escrito. A exposição da marca é sempre decisão unilateral do patrocinador”, explicou o instituto.

Já Gilmar disse por meio da assessoria que “não é, nem nunca foi, administrador do IDP. Sendo assim, não há como se manifestar sobre questões relativas à administração do instituto”. Também citou regras na legislação brasileira sobre o possível impedimento dele em julgamentos.

