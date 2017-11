ECONOMIA

Investimentos da China no Brasil este ano chegam a R$ 35 bilhões Entre janeiro e outubro deste ano, a China investiu R$ 35 bilhões no país e a expectativa é de uma nova onda de aportes

Os investimentos da China no Brasil já movimentaram R$ 35 bilhões, entre janeiro e outubro deste ano. Os dados são da empresa de consultoria Dealogic, que aponta que as aquisições feitas por empresas chinesas no país saltaram de seis, no ano passado, para 17, este ano, e prometem crescer ainda mais.

Entre analistas do setor, a expectativa é de que o Brasil viverá uma nova onda de aportes chineses a partir de 2018, com entrada de novas empresas de grande porte e uma maior diversificação dos investimentos.

“Muitas empresas começaram a analisar o mercado há cinco anos e foram amadurecendo sua visão. Hoje, as perguntas que nos fazem não são mais básicas, já conhecem os entraves regulatórios, as diferenças fiscais dos estados, os atrativos de cada região”, avalia Daniel Lau, sócio-diretor da empresa de consultoria KPMG.

Lau, no entanto, aponta que o perfil dos investimentos chineses tem mudado e que os investidores estão mais criteriosos no momento da aquisição. “Não há mais tanto interesse por ativos baratos. Nove em cada dez interessados buscam empresas de grande porte com geração de caixa positiva, mesmo que tenham que pagar mais por isso”, diz Lau.

Pelo menos dez empresas já estão em estágio avançado de negociação para entrar no país, atuando em áreas como energias renováveis, ferrovias, portos, mineração e papel e celulose.

“Essa segunda leva vai se intensificar a partir de 2018. A primeira, que teve muito apoio do governo chinês, mostrou que o mercado brasileiro é seguro e abriu caminho para outras virem”, explica Eduardo Centola, sócio do banco Modal.

Segundo Centola, o temor em relação à incerteza em torno das eleições de 2018 não afeta o processo. “Na visão deles, dentro de 20 anos, isso não vai fazer diferença”, explica Centola.

Fontes:

Folha de S. Paulo-China investe R$ 35 bi no país e consultores preveem mais aportes