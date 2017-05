DELAÇÃO DA JBS

Irmã de Aécio tentou usar imóvel para disfarçar propina da JBS Joesley Batista diz que Andrea Neves pediu para ele comprar uma cobertura por R$ 40 milhões. Compra tinha como objetivo repassar verba para Aécio

Em depoimento à Procuradoria-Geral da República (PGR), Joesley Batista, um dos donos da JBS, revelou que a empresária Andrea Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), pediu que ele comprasse uma cobertura de sua mãe por R$ 40 milhões. Segundo o empresário, a compra tinha como objetivo repassar dinheiro para o senador.

De acordo com as delações de Joesley, o imóvel é uma cobertura de dois andares, com piscina e vista para a praia, localizado no bairro de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. A oferta do apartamento ao empresário ocorreu no mesmo dia que Aécio teria lhe pedido R$ 2 milhões.

Para que a transação fosse realizada, Joesley pediu ao senador a nomeação de Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobras, para chefiar a Vale. Entretanto, Aécio já teria indicado outra pessoa para a vaga e depois teria dito para o empresário esquecer a compra do apartamento, pois todos os contatos seriam feitos com ele próprio.

O imóvel, no entanto, custa menos da metade do que foi pedido ao empresário, segundo 12 corretores ouvidos pelo Fantástico, da TV Globo. “Eu acho que não cabe R$ 40 milhões naquela região que a gente tá falando. Eu acho absurdo”, disse o corretor Renato Moura. Outro corretor especializado em imóveis de luxo estima que o apartamento esteja avaliado entre R$ 17 milhões e R$ 18 milhões. “R$ 40 milhões comprava dois desse”.

Por meio de sua assessoria, o senador informou que “o imóvel é uma cobertura duplex de 1,2 mil metros quadrados”, que foi avaliado entre R$ 35 milhões e R$ 40 milhões e pertence a uma “pessoa jurídica de propriedade exclusiva da mãe do senador”. Apresentou ainda uma avaliação feita por uma corretora de São Paulo, indicando que o apartamento vale R$ 36 milhões.

Outras quantias

Joesley revelou ainda que o Aécio pediu outras quantias de dinheiro e chegou a comprar outro imóvel, em Belo Horizonte, a pedido do senador. O empresário pagou R$ 17 milhões pelo prédio onde funcionava o jornal Hoje em Dia. O dinheiro foi repassado ao senador e atualmente o prédio se encontra fechado.

Em delação premiada, o diretor de Relações Institucionais do grupo J&F, Ricardo Saud, afirmou que Aécio virou uma “sarna” para Joesley, pois não parava de pedir dinheiro ao empresário. “Ficava ligando: ele, a irmã, o primo, pra mim, pro Joesley… 24 horas… que ele saiu da campanha devendo demais, que precisava acertar a vida dele… que tava com dificuldade muito grande, que não tinha como não fazer e tal”, disse Saud.

