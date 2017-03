Debate religioso

Islã, uma religião de paz Em entrevista ao 'Opinião e Notícia', a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro explica por que o ataque contra o jornal 'Charlie Hebdo' vai contra tudo o que o Islã realmente prega

Na última quarta-feira, 7, em represália a charges satíricas do profeta Maomé, os irmãos Cherif e Said Kouachi invadiram a sede do jornal francês Charlie Hebdo e mataram 12 pessoas, entre elas quatro renomados chargistas.

Porém, o ataque também atingiu toda a população muçulmana, acirrando o preconceito religioso. Muçulmanos do mundo inteiro se veem julgados por ações praticadas por terroristas, cujos atos mancham a imagem do Islã.

Para entender um pouco mais sobre essa religião, o Opinião e Notícia entrevistou Fernando Celino, assessor de comunicação da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro (SBMRJ), que na última quinta-feira, 8, publicou uma nota oficial repudiando o atentado (confira aqui a nota na íntegra).

Qual a posição da SBMRJ sobre o atentado ao jornal Charlie Hebdo?

Lamentamos muito. Foi um crime bárbaro, cruel e covarde. Essa violência é o contrário do que o Islã prega. A própria palavra “islã” vem da raiz árabe “salam”, que significa “paz”. A saudação islâmica “salamaleico”, significa “Que a paz esteja com você”.

Invadir um veículo de comunicação e assassinar inocentes é fazer o oposto do que prega o Islã. Jamais um muçulmano verdadeiro faria um ato desse tipo, pois ele vai contra qualquer princípio de boa convivência, de moral e de ética pregado pela nossa religião.

Por que a representação do profeta Maomé é considerada pecado?

Nós somos monoteístas em essência. Para nós, Deus é único, não se divide. Nem ele, nem seus profetas podem ser retratados. É uma forma de evitar a idolatria, onde se adora uma imagem, uma estátua. No Islã, é grave associar alguém ou algo a Deus, ainda mais da forma jocosa como as charges faziam.

Como o islã acomoda religião e liberdade de expressão?

Nós defendemos a liberdade de expressão, que é algo muito importante para a democracia. Mas há como separar liberdade de expressão de ofensa gratuita. O terrorismo deve ser criticado e condenado, mas ofender gratuitamente a religião de milhões de pessoas é algo que não concordamos. O direito de um acaba quando começa o do outro. Mas claro que nada justifica o que foi feito. Há meios legais de se buscar retratação, como uma ação judicial, por exemplo.

O fundamentalismo pregado por grupos radicais como o Estado Islâmico e o Boko Haram está previsto no Alcorão?

De forma alguma. São grupos com outras ideologias e motivações. Qualquer religião que venha a pregar ódio e intolerância deixa de ser religião. Se Deus só quer o bem, como se pode promover o mal em seu nome? No Alcorão, nosso livro sagrado, não há nada que corrobore esse tipo de atitude. Ao contrário, nele se encontram versículos como um que diz “Aquele que tira a vida de uma pessoa, é como se tivesse tirado a vida de toda a humanidade. E aquele que salva uma vida, é como se tivesse salvado toda a humanidade”. E isso vale também para o suicídio. Logo, os chamados homens-bomba também não representam o Islã.

Na sua opinião, qual a raiz do fundamentalismo?

Na verdade, os conflitos que vemos hoje têm uma raiz geopolítica. São disputas por recursos e territórios. A religião é apenas um tempero. Mas os grupos radicais nada tem a ver com a nossa religião.

Podemos dar as torcidas de futebol como exemplo. Em um jogo, a maioria vai para assistir a partida em paz, mas existem grupos isolados que criam confusão. Esse grupo não representa a torcida inteira.

O que significa a sharia, conhecida como a interpretação radical do Islã? O que o Alcorão diz sobre ela?

Na verdade, sharia não tem nada a ver com radicalismo. Ela é um caminho que Deus criou para que a humanidade pudesse conviver em paz com Deus e com todos. Para nós, o Islã não é apenas uma crença, é um código de vida. A sharia se pode traduzir como a jurisprudência islâmica, um conjunto de normas e regras pelo qual os muçulmanos pautam sua vida. Isso que os grupos radicais fazem não é sharia.

Na internet, existe um movimento chamado Not in my name (Não em meu nome), que prega a paz entre judeus e muçulmanos. Qual a sua opinião sobre isso?

Acho ótimo. É exatamente essa paz que nós buscamos alimentar. Conhecer mais uns aos outros. Sempre incentivamos essa troca de experiência. Inclusive, muitos judeus e católicos já visitaram nossa mesquita. Já demos palestras em colégios para estudantes de outras religiões. Nós apoiamos qualquer movimento que busque uma cultura de paz, pois é isso que o Islã prega. Existe um versículo no Alcorão em que Deus fala “Em verdade, vos criamos do macho e da fêmea e vos dividimos em povos e tribos, para reconhecerdes uns aos outros”. Nesse versículo, Deus pede que a gente se reconheça, pede para convivermos, amando e evoluindo um com o outro.