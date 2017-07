DELAÇÃO DA JBS

Janot pede abertura de ação contra Serra Serra é suspeito de ter cometido o crime de caixa 2

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar o senador José Serra (PSDB-SP) por suspeita de recebimento de doação não contabilizada na campanha à presidência em 2010.

O pedido foi feito com base na delação premiada do dono da JBS, Joesley Batista. Serra é suspeito de ter cometido o crime de caixa 2. A prática prevê pena de até cinco anos de prisão.

Em depoimento, Joesley Batista afirmou que Serra o procurou para pedir financiamento para a disputa de 2010. O empresário disse ainda que repassou R$ 7 milhões não contabilizados e outros R$ 13 milhões oficialmente declarados.

O repasse não contabilizado foi feito por meio de “emissão de nota fiscal, pela LRC Eventos e Promoções, no valor de R$ 6 milhões, para simular a aquisição de um camarote de um autódromo de Fórmula 1” e de “emissão de nota fiscal, no valor de R$ 420 mil, emitida pela empresa APPM Análises e Pesquisas”.

A assessoria de José Serra negou as acusações. “O senador José Serra reitera que todas as suas campanhas eleitorais foram conduzidas dentro da lei, com as finanças sob responsabilidade do partido. E sem nunca oferecer nenhuma contrapartida por doações eleitorais, como aliás confirma o senhor Joesley Batista”, diz a nota.

