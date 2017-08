Jantar entre Raquel Dodge e Michel Temer gera polêmica

REUNIÃO CONTROVERSA

Um jantar entre a subprocuradora da República, Raquel Dodge, e o presidente Michel Temer gerou polêmica na noite da última terça-feira, 8.

Dodge, que substituirá Rodrigo Janot em setembro na Procuradoria-Geral da República, compareceu às 22h para o encontro, no Palácio do Jaburu, residência oficial de Temer. O jantar não constava na agenda oficial do Planalto e gerou polêmica por ter ocorrido no mesmo dia que Temer pediu a suspeição e o impedimento de Janot ao Supremo Tribunal Federal (STF), sob o argumento de que ele “vem extrapolando em muito os seus limites constitucionais e legais inerentes ao cargo que ocupa”.

A subprocuradora, no entanto, negou que o encontro tivesse a ver com o pedido. Segundo ela, o jantar se deu para discutir a agenda de sua posse. “O presidente indagava sobre a data e horário possível para a minha posse, pois precisa viajar para os Estados Unidos no dia 18 de setembro, segunda, para fazer a abertura da Assembleia Geral da ONU no dia 19. O mandato do PGR termina no dia 17, domingo. Por esta razão, a posse será de manhã, em vez de no final da tarde”, disse Dodge, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

O Palácio do Planalto confirmou a declaração de Dodge. Em entrevista à Folha, a assessoria do executivo afirmou que o encontro não estava na agenda porque ambos combinaram a reunião em cima da hora, por telefone, naquela mesma noite.

O encontro com Dodge não foi o único de Temer fora da agenda oficial. Na noite do último domingo, 6, o presidente recebeu no Palácio Jaburu, o ministro do STF Gilmar Mendes. Segundo o ministro, a pauta do encontro foi a reforma política.

