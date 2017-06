ALVO DE ESCÂNDALOS

JBS inicia plano de desinvestimento Empresa vende unidades em outros países e inicia processo de encolhimento similar ao vivido pela Odebrecht

A JBS vendeu por US$ 300 milhões suas subsidiárias de abate bovino na Argentina, Uruguai e Paraguai. As unidades foram vendidas para empresas controladas pelo frigorífico Minerva, o segundo maior do Brasil.

Alvo da Operação Carne Fraca e do recente escândalo envolvendo gravações do presidente Michel Temer, a JBS pôs em prática um plano de encolhimento. Segundo a empresa, os recursos obtidos com o plano serão destinados a “reduzir o endividamento da companhia”.

A partir de agora, a JBS vai se concentrar nos mercados onde seus negócios têm maior alcance e rentabilidade, ou seja, o Brasil e os EUA. “A trajetória da JBS é de diminuição de seu tamanho para não desaparecer”, disse Rafael Bevilacqua, da consultoria Eleven, em entrevista ao Globo.

Trata-se do mesmo processo pelo qual passou a Odebrecht, que após ser o centro das investigações da Operação Lava Jato, pôs em prática um plano de desinvestimento, vendendo ativos e cortando drasticamente o quadro de funcionários para reduzir o endividamento e honrar os compromissos firmados no acordo de leniência com a Justiça do Brasil, dos EUA e da Suíça.

